Previsioni meteo in Italia, ancora un weekend di “quasi estate”: l’Anticiclone non lascia il Paese

Ancora un weekend estivo in Italia: cosa prevedono le previsioni meteo per i prossimi giorni? L’Anticiclone non sembra intenzionato a lasciare il Paese.

Secondo le previsioni meteo, in Italia è atteso un altro weekend di “quasi estate” per effetto del persistente Anticicloneche sta attraversando la Penisola.

Previsioni meteo in Italia, ancora un weekend di “quasi estate”

Ancora una giornata di caldo e sole in Italia.

Le temperature massime hanno raggiunto i +28°C a Roma, Latina e Trapani; +27°C a Napoli, Firenze, Savona e Guidonia; +26°C a Catania, Cagliari, Perugia, Caserta, Salerno, Frosinone e Viterbo; +25°C a Genova, Verona, Padova, Messina, Reggio Calabria, Pisa, Taranto, Cosenza, Catanzaro e Pordenone; +24°C a Milano, Torino, Palermo, Parma, Grosseto, Vicenza, Arezzo, Ferrara, Udine e Treviso.

L’anomala situazione meteorologia continuerà fino al weekend che sarà anche l’ultimo di ottobre durante il quale si tornerà all’ora solare.

Anche se farà buio prima, quindi, da un punto di vista climatico continuerà a sembrare estate. In tutta Italia non si prevedono mutamenti da un unto di vista meteorologico né tantomeno precipitazioni. Le temperature saranno stazionare o in lieve aumento nelle regioni settentrionale.

L’Anticiclone non lascia il Paese

Dopo l’ennesimo weekend di “quasi estate”, l’imponente Anticiclone che ha travolto la Penisola persisterà sui territori italiano almeno fino al 3 o al 4 novembre.

Ma, in realtà, non è certo che passati i primi giorni di novembre l’ondata di caldo comincia a ritirarsi. È possibile che possano verificarsi piogge sporadiche ma il clima dovrebbe rimanere sostanzialmente mite.