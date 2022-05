Previsioni meteo, le parole di Mercalli: “Caldo anomalo fino al 25 maggio”

Fino a quando proseguirà il caldo anomalo? Il mese di maggio si è aperto all'insegna del sole, registrando in diverse città temperature fuori stagione.

L’anticiclone Hannibal ha portato il caldo fuori stagione da Nord a Sud Italia, con picchi di ben 35 gradi in alcune città. Il termometro registra temperature da fine giugno/inizi luglio. Al contrario, il mese di maggio è solo agli inizi.

Per il meteorologo Luca Mercalli il caldo anomalo proseguirà fino al 25 maggio.

Previsioni meteo, fino a quando proseguirà il caldo anomalo?

Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Mercalli ha dichiarato: “Il caldo anomalo durerà per circa una decina di giorni almeno, ha una struttura abbastanza solida e quindi riteniamo che almeno fino al 25 del mese passerà così, ma è presto per avere dettagli a lunga scadenza. Di sicuro fino alla fine di maggio avremo delle temperature al di sopra delle media“.

Quale potrebbe essere la causa dell’ondata di caldo record con cui si è aperto il mese di maggio? “Semplicemente la struttura dell’atmosfera è un moto turbolento, è un po’ come una pentola che bolle, ci sono su tutta la superficie del pianeta delle zone più calde e altre più fredde, alcune con aria che proviene dai Tropici e altre dalle zone fredde del Nord.

In questo caso si è formata una struttura anticiclonica piuttosto solida che attinge la sua aria dal Nord Africa e questa è la ragione per cui è calda. Non si può trovare una ragione facile da spiegare, come il moto turbolento di un fluido che non è mai intuitivo. Possiamo però sicuramente dire che questa è una classica struttura che normalmente ci aspetteremmo più in là nell’estate“, ha spiegato.

Quindi ha precisato: “Anticicloni di questo genere in questa stagione sono meno frequenti.

Di solito maggio è ancora un mese piovoso, soprattutto al Nord Italia. Invece, quest’anno che avremMo tanto bisogno di pioggia, dopo un inverno molto siccitoso, arriva persino questo anticiclone precoce, che ci aspetteremmo piuttosto da giugno a metà agosto. Se arriva in luglio sono 45 gradi, adesso per il fatto che siamo ancora in primavera le temperature restano attorno ai 30 gradi”.

La colpa del caldo anomalo degli ultimi giorni, che ha fatto impennare il termometro, è da individuare nel riscaldamento globale. A chi pensa già all’estate dice: “Sicuramente sappiamo solo che il caldo durerà fino alla fine del mese, sappiamo benissimo che ci potranno essere dei temporali che possono essere trascurabili o assumere localmente anche delle intensità violente, anche su piccole zone”.