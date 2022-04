Previsioni meteo maggio 2022: presenza anticiclonica in Italia, pochi rovesci e temperature stabili

Previsioni meteo maggio 2022: attesa una presenza anticiclonica in Italia. Inoltre, si avranno pochi rovesci e temperature stabili.

Previsioni meteo maggio 2022: in Italia, è attesa una presenza anticiclonica su tutto il territorio nazionale. Inoltre, si avranno pochi rovesci e temperature stabili.

Previsioni meteo maggio 2022: presenza anticiclonica in Italia

In considerazione delle ultime elaborazioni dei modelli stazionali, è merso che il mese di maggio sarà presumibilmente caratterizzato da una presenza anticiclonica che si manifesterà su tutto il territorio italiano.

Una simile condizione riuscirebbe a proteggere la maggior parte delle regioni italiane dalle piogge più ricorrenti o insistenti.

Le previsioni elaborate per il mese di maggio rivelano che la possibile evoluzione barica potrebbe connotarsi per la presenza di alta pressione soprattutto nelle regioni centromeridionali. Nel Nord Italia, invece, sono attese correnti più umide occidentali e un persistente cavo depressionario nordatlantico in corrispondenza del settore iberico.

A maggio, quindi, è atteso il verificarsi di piogge e nubi più frequenti soprattutto in Italia settentrionale, con particolare attenzione ai settori alpini, prealpini e sulle pianure.

Inferiori le possibilità di rovesci nel Centro Sud.

Pochi rovesci e temperature stabili

Nonostante la maggiore stabilità attesa nei quadranti centromeridionali della Penisola, anche al Centro e al Sud si verificheranno momenti di instabilità climatica. A ogni modo, le stime sinora condotte rivelano che le precipitazioni si presenteranno in un numero inferiore alla media tipica del periodo, soprattutto al Centro e su parte delle Regioni bagnate dal Tirreno.

Perlopiù conformi alla media, invece, aree come il basso Adriatico, la Sicilia, le Regioni ioniche e la Sardegna meridionale.

I rovesci, infine, saranno nella norma in Italia settentrionale.

Per quanto riguarda le temperature indicate dalle previsioni meteo di maggio 2022, queste rispetteranno le caratteristiche tipiche del mese di maggio e saranno gradevoli e primaverili al Centro Sud mentre appariranno lievemente più rigide al Nord.