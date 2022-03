La settimana è iniziata con un calo delle temperature, che continueranno a scendere. Attesa la neve in pianura su parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo, maltempo con freddo e neve: scuole chiuse in alcuni comuni

Questa settimana è iniziata con un calo di temperature in tutta Italia e nei prossimi giorni continueranno a scendere, con neve in pianura su parte del Centro-Sud.

Oggi, lunedì 7 marzo, in diversi comuni del Sud le scuole sono rimaste chiuse. L’ordinanza della chiusura delle scuole per neve è arrivata in vari comuni della Puglia, della Basilicata e della Campania. Scuole chiuse a Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto e Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. Sono stati segnalati anche dei problemi per le comunicazioni stradali interne. In alcuni comuni sono state sospese le corse degli autobus. Neve anche in alcuni comuni del Gargano e nell’Alta Murgia barese.

Sta nevicando anche in Basilicata, in modo particolare a Potenza e nella provincia. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, che sono state chiuse anche in altri comuni dell’entroterra potentino e del Vulture. In Campania, il sindaco di Caggiano ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole. Nevicate anche a Buccino, Corleto Monforte, San Gregorio Magno e Montesano sulla Marcellana.

Previsioni meteo, le temperature continueranno a calare

Il freddo vortice di bassa pressione che ha riportato l’inverno in Italia si sta muovendo verso la Grecia e il freddo in arrivo dalla Russia si sta spostando verso le aree balcaniche. Le previsioni meteo parlano di una residua influenza di aria fredda nelle giornate di oggi, lunedì 7 marzo, e domani, martedì 8 marzo, alla base di un’instabilità atmosferica nelle regioni del medio e basso Adriatico e del Sud.

Sul resto della penisola il tempo sarà più stabile, anche se farà ancora freddo.