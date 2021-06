Le previsioni meteo di martedì 15 giugno svelano una giornata di sole e bel tempo, con temperature in aumento.

Le previsioni meteo di domani martedì 15 giugno, svelano una giornata di sole e bel tempo, con temperature in aumento. Potrebbe esserci qualche annuvolamento in qualche zona, ma il bel tempo coinvolgerà tutta Italia.

Previsioni meteo martedì 15 giugno: bel tempo

L’estate è ormai arrivata e tutte le Regioni italiane stanno già facendo i conti con il caldo. Secondo le previsioni meteo di martedì 15 giugno, per tutta la settiman ci sarà bel tempo, grazie alla protezione dell’anticiclone africano. Ci saranno giornate con ampie schiarite, tempo stabile e asciutto e con le temperature in aumento. In alcune regioni arriveranno oltre i 35 gradi. Tra oggi e omani ci sarà ancora un po’ di aria fresca.

Il tempo potrebbe essere ancora leggermente instabile per via delle correnti atlantiche, ma questa situazione si risolverà molto velocemente, perché ormai l’estate è arrivata.

Previsioni meteo martedì 15 giugno: l’estate è arrivata

Le previsioni meteo di domani, martedì 15 giugno, svelano che, a parte qualche nuvola che rimarrà al mattino nelle zone a nord-est e nelle zone adriatiche, dovute al passaggio di correnti più fresche, la giornata sarà estiva.

Queste correnti di passaggio potrebbero portare ancora qualche nube, ma per il resto della giornata arriverà il sole e il bel tempo quasi ovunque. Le temperature saranno in forte aumento. Durante il pomeriggio potrebbe esserci qualche annuvolamento sui rilievi alpini, in modo particolare nelle zone nord-occidentali. Anche sui rilievi del sud, in particolare sull’Appenino Calabrese e le zone interne della Sicilia, potrebbero esserci dei rovesci. Le temperature massime saranno in lieve calo a nord-ovest, nelle regioni tirreniche e nelle Isole, mentre saranno stazionarie o in rialzo nel resto dell’Italia.

Previsioni meteo martedì 16 giugno: bel tempo anche nei prossimi giorni

Le previsioni meteo di mercoledì 16 giugno saranno molto simili a quelle di domani. La situazione sarà più o meno la stessa, con tempo stabile e soleggiato, ma per il momento con un caldo abbastanza contenuto. Non ci saranno grandi cambiamenti per quanto riguarda il clima, ma le temperature inzieranno ad aumentare in modo graduale, arrivando sopra i 30 gradi su gran parte del nord e nelle zone tirreniche del centro, con qualche valore sopra la media nelle zone più interne e anche in Val padana.