Previsioni meteo martedì 18 maggio 2021: nubi al Nord e tempo stabile al Centro-Sud

Le previsioni meteo di martedì 18 maggio svelano tempo stabile nelle regioni del Centro-Sud e qualche annuvolamento al Nord. Il tempo sarà ancora incerto su Nord-Ovest e ci saranno dei rovesci su Triveneto.

Previsioni meteo 18 maggio: la situazione in Italia

L’Italia avrà una situazione meteo molto particolare, con sole e caldo ma anche temporali improvvisi che costringeranno a coprirsi in alcune zone del Paese. Le previsioni meteo di domani martedì 18 maggio svelano una situazione di miglioramento generale, con il tempo più stabile. L’Italia dovrà fare i conti con zone isolate di maltempo e improvvisi rovesci anche di forte intensità, in modo particolar in zona Centro e Nord del Paese.

L’alta pressione di origine nord africana non coprirà completamente l’Italia, lasciando anche spazio ad improvvise correnti fredde, soprattutto sui settori adriatici, con annuvolamenti, piogge isolate e temporali.

Previsioni meteo 18 maggio: nuvole e tempo stabile

Le previsioni meteo di domani martedì 18 maggio svelano tempo stabile dal mattino sulle regioni del Sud e del Centro, con qualche annuvolamento nel pomeriggio nelle zone appenniniche. Il tempo sarà ancora particolarmente incerto su alcune zone del Nord.

Ci saranno nubi in particolare sull’arco alpino e prealpino e sul nord ovest. Nel Triveneto saranno attese piogge molto più intense, che si trasformeranno in poco tempo in temporali. Ci sarà qualche piogga anche in Emilia Romagna e nelle coste marchigiane, mentre al Nord ci saranno maggiori schiarite e un tempo molto più stabile e asciutto. Per la giornata di domani le temperature subiranno un aumento al Sud mentre rimarranno invariate al Nord, dove saranno ancora sotto la media di questo periodo.

Previsioni meteo 18 maggio: la situazione persisterà anche per la giornata di mercoledì

Il 18 maggio sarà una giornata di tempo stabile, con qualche rovescio in diverse aree dell’Italia. La situazione metereologica della giornata di domani persisterà anche per la giornata di mercoledì 19, con un rafforzamento dei venti in modo particolare sull’area tirrenica e sul medio e basso Adriatico, con una nuova discesa delle temperature soprattutto al Sud. Il tempo sarà un poì incerto sull’arco alpino e il Nord-Est, soprattutto nelle ore del pomeriggio. Al Nord le temperature rimarranno abbastanza stabili, ma non raggiungeranno ancora il livello medio previsto per questo periodo dell’anno.