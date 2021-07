Previsioni meteo martedì 6 luglio 2021: caldo da Nord a Sud, temperature fino a 40 gradi

Dopo la perturbazione che ha portato piogge e fresco al Nord, torna il caldo in tutta Italia: le previsioni meteo di martedì 6 luglio 2021.

Il caldo inteso da settimane ha raggiunto il nostro Paese, causando non pochi disagi. Temperature senza precedenti anche in Canada, dove molte persone hanno perso la vita. Il caldo ha raggiunto anche diversi Stati degli Usa e intanto una piccola tregua ha permesso agli italiani di riprendere fiato, almeno al Nord, dove la pioggia già venerdì 2 luglio, e poi nel fine settimana, ha permesso il diffondersi di correnti d’aria più fresche.

Tuttavia, dalle previsioni meteo di martedì 6 luglio 2021 ci si aspetta un nuovo rialzo termico: il caldo tornerà da Nord a Sud, con picchi di 40 gradi.

Meteo 6 luglio 2021, torna il caldo

Un nuovo anticiclone africano raggiungerà l’Italia nelle prossime ore. Previsto quindi un netto rialzo delle temperature, con massime fino a 40 gradi in alcune città. Particolarmente colpito il Sud Italia, dove il caldo sarà intenso.

Nelle due Isole maggiori nuove masse d’aria calda renderanno le temperature insopportabili. Anche nelle zone interne del Centro sono attese temperature massime superiori rispetto alla media stagionale.

Caldo più afoso – e non meno fastidioso – al Nord. Nelle Regioni settentrionali le temperature non dovrebbero superare i 36 gradi.

Meteo 6 luglio 2021: le previsioni per il Nord

Martedì 6 luglio ci si potrà godere una giornata stabile e soleggiata sulla maggior parte del nostro Paese.

Potrebbero svilupparsi temporali solo sulle Alpi centro-occidentali.

Se il caldo potrebbe raggiungere o persino superare i 36 gradi al Sud, al Nord nel corso della settimana sono attese code delle perturbazioni in transito sull’Europa centrale. Non si escludono rischi di temporali su Alpi e Prealpi e localmente potrebbero estendersi fino in Val Padana, in particolare nella giornata di mercoledì 7 luglio.

Meteo 6 luglio 2021: le previsioni per il centro-sud

Da martedì 6 luglio è attesa un’ondata di caldo torrido che investirà l’Italia. Caldo e aria rovente raggiungeranno tutto il Paese, con le temperature che tenderanno ad aumentare con valori sopra le medie, con massime che potrebbero raggiungere i 36-37 gradi nelle zone interne del Centro e sulle Isole maggiori.

L’ondata di caldo potrebbe proseguire fino a venerdì 9 luglio per il centro-nord e fino a sabato per il Sud. Mercoledì 7 luglio per gli esperti sarà la giornata più calda al Nord, giovedì 8 per le Regioni meridionali. Per un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche bisognerà aspettare il prossimo weekend, quando l’anticiclone dovrebbe spostarsi gradualmente verso la Grecia e diminuiranno le correnti d’aria calda sull’Italia.