Previsioni meteo martedì 6 settembre: tempo stabile e cielo sereno su tutta la penisola

Bel tempo dovunque e qualche leggero annuvolamento serale di Lombardia, Lazio ed Alta Campania, ecco le previsioni meteo per martedì 6 settembre

Le previsioni meteo per domani, martedì 6 settembre, parlano la lingua di un’estate che non finisce ancora: si prevede infatti tempo stabile e cielo sereno su tutta la penisola. iLMeteo spiega infatti che a parte qualche lieve piovasco nelle zone alpine l’Italia sarà completamente soleggiata e interessata da temperature in rialzo.

Il sunto è che fra oggi 5 settembre e martedì 6 si assisterà ad una incursione moderata ma percepibile dell’anticiclone africano.

Le previsioni meteo di martedì 6 settembre

Questo significa che le temperature potranno anche raggiungere picchi di caldo oltre ai 30 gradi. Il peggioramento delle condizioni climatiche è però atteso per la metà della settimana appena iniziata. Per martedì 6 settembre comunque l’alta pressione dominerà e ci sarà una giornata stabile quasi ovunque.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, tranne alcune probabili precipitazioni sui settori alpini. Le stesse potrebbero andare poi in locale sconfinamento verso la pianura della Lombardia. I venti saranno deboli da direzioni variabili.

Sole e poche nubi praticamente dovunque

Al Nord ci sarà ancora alta pressione con atmosfera stabile, sole prevalente e cielo decisamente poco nuvoloso. Al Centro ancora atmosfera stabile a parte qualche nube più diffusa ma non foriera di eventi severi in Sardegna, Toscana e Lazio, per il resto il cielo si presenterà sereno.

Sud Italia sotto il benevolo influsso dell’alta pressione per una giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento, tranne poche nuvole serali sul Casertano.