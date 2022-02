Previsioni meteo martedì 8 febbraio: tempo stabile e asciutto su tutta Italia

L'Italia, almeno per qualche giorno potrà godere di un clima stabile e soleggiato su buona parte della penisola grazie all'arrivo di un anticiclone.

Ci sono buone notizie per la nostra penisola. Nella giornata di martedì 8 febbraio 2022, gli italiani potranno godere di un clima soleggiato e asciutto grazie all’arrivo di un anticiclone. Stando a quanto si apprende da “Il meteo.it” le temperature rimarranno stabili per qualche giorno.

Previsioni meteo di martedì 8 febbraio, cosa ci dovremo aspettare

Il clima dunque rimarrà praticamente ovunque soleggiato. Ad ogni modo, stando a quanto si legge da “Il post”, nel mattino sono previste piogge, seppur isolate in Salento e nebbia in Emilia. Attese inoltre alcune nubi in Abruzzo e alta-Campania. Nella notte le nebbie interesseranno invece Toscana, basso Piemonte e bassa Lombardia.

Inizio di settimana nel segno del Raid Artico

Nel frattempo questo inizio di settimana ha portato sulla nostra penisola un Raid Artico che porterà a veloci peggioramenti del clima con correnti fredde e tempo instabile.

A spiegare cosa comporterà tutto ciò è il direttore di ilmeteo.it Antonio Sanò. In particolare – si legge da ANSA – tali effetti “si faranno sentire soprattutto sui versanti di confine dell’arco alpino e su molti tratti del Sud dove la giornata odierna sarà caratterizzata da rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle aree del basso Tirreno”.