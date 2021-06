Previsioni meteo martedì 8 giugno 2021: pioggia e temporali, ma caldo e sole sulle isole

Martedì 8 giugno 2021 le previsioni meteo segnalano instabilità su gran parte dell'Italia. Possibili piogge al Centro e al Nord, sole e caldo sulle isole.

Solo un breve assaggio d’estate, poi al Nord è tornato il maltempo. Dopo una primavera all’insegna dell’instabilità, anche l’estate sembra avvicinarsi con lentezza, sebbene le previsioni parlino di mesi caldi e soleggiati. Nel primo weekend di giugno non sono mancati intensi rovesci in alcune regioni e la nuova settimana si apre nel peggiore dei modi, almeno al Nord.

Dopo un lunedì nuvoloso e instabile, con piogge e temporali, le previsioni meteo per martedì 8 giugno 2021 non sembrano offrire speranze migliori: al Nord è previsto ancora maltempo, mentre il sole splenderà sulle isole, dove il caldo si farà sentire.

Previsioni meteo martedì 8 giugno 2021

Una nuova perturbazione ha raggiunto il nostro Paese. Così la seconda settimana di giugno si apre all’insegna del maltempo. Piogge e temporali a carattere sparso interesseranno Alpi, Prealpi e Appennini.

Possibili rovesci sono attesi anche nelle regioni adriatiche centro-meridionali e in Toscana.

Non sarà migliore la situazione meteo al Sud. In Campania, Calabria e Basilicata sono previste piogge anche intense.

Più fortunati gli abitanti di Sardegna e Sicilia. Sulle due isole maggiori, infatti, sono previsti sole e caldo. Stabili le temperature. A subire lievi variazioni saranno le minime, che potrebbero abbassarsi nel corso della giornata di martedì 8 giugno.

Meteo martedì 8 giugno 2021: la situazione al Sud

Al Centro e in Sardegna si attendono nubi sul settore Peninsulare. Non si escludono neppure rovesci o temporali sparsi, in attenuazione durante le ore serali.

Sarà peggiore il tempo al Sud, con rovesci o temporali sparsi soprattutto in Campania e Puglia. Migliore la situazione in Calabria e Sicilia.

Meteo martedì 8 giugno 2021: la situazione al Nord

Resta intabile il meteo nelle regioni settentrionali. Piogge e nubi compatte previste in particolare su Alpi, Prealpi e aree Appeniniche, dove non si escludono neppure temporali. Le previsioni potrebbero migliorare verso sera.

Nel resto del Nord martedì 8 giugno sarà una giornata principalmente nuvolosa e o con velature sparse.

Nelle pianure piemontesi, in Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania si prevedono temperature minime in calo. Una diminuzione delle massime potrebbe interessare Piemonte, regioni tirreniche peninsulari e regioni ioniche. Temperature stabili, invece, nelle aree Alpine, Prealpine e in Sardegna.

Le massime potrebbero raggiungere i 22 gradi a Genova e attestarsi tra i 26 e i 27 gradi a Milano. Temperature fino a 27 gradi anche a Trento. Al centro valori massimi compresi tra i 23 gradi di Roma e i 27 di Firenze. A Sud, invece, tra i 20 di Potenza e i 25 di Palermo e Napoli.