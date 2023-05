Come sarà il tempo da fine maggio a giugno 2023: ecco cosa rivelano le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha diffuso leprevisioni meteo mensili provvisorie per l’Italia sulla base dei dati sinora raccolti: come sarà il clima che caratterizzerà la Penisola fino a domenica 25 giugno 2023?

Previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: le settimane dal 29 maggio all’11 giugno 2023

29 maggio-04 giugno 2023

La prima settimana su cui si concentrano le previsioni meteo mensili del CNMCA va dal 29 maggio al 4 giugno 2023. In questo arco temporale, il clima sarà connotato da un’anomalia negativa su tutto il Mediterraneo centro-occidentale che influenzerà soprattutto le Regioni centromeridionali, incluse le isole maggiori. In questi luoghi, il regime pluviometrico si manterrà al di sopra delle medie stagionali mentre le temperature si abbasseranno su isole maggiori, Appennino centromeridionale e regioni centro meridionali del versante adriatico e ionico. Al Nord, invece, sono previste precipitazioni e temperature nella media. Qualche variazione a livello pluviometrico potrebbe riguardare le coste venete, friulane e il territorio dell’Emilia-Romagna.

05-11 giugno 2023

Nella settimana che va dal 5 all’11 giugno 2023, l’anomalia negativa sarà ancora presente sul Mediterraneo centro-occidentale e si estenderà anche a tutte le regioni settentrionali. Durante la settimana, infatti, ci saranno precipitazioni oltre la media e temperature più basse rispetto alla media stagionale su tutto il territorio nazionale.

Previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: il clima dal 12 al 25 giugno 2023

12-18 giugno 2023

La settimana compresa tra il 12 e il 18 giugno 2023, secondo i dati elaborati dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, presenterà una lieve attenuazione dell’anomalia sul Mediterraneo centro-occidentale ma le temperature rimarranno inferiori alla media stagionale su tutta Italia. Le precipitazioni, invece, ricominceranno a essere nella norma del periodo nelle Regioni nord-orientali, sulle aree ioniche peninsulari e sulla Sicilia meridionali. Resteranno oltre le medie sul resto della Penisola.

19-25 giugno 2023

Infine, per quanto riguarda la quarta settimana 19-25 giugno 2023, si prevede assenza di anomalie sull’area mediterranea. In Italia, potrebbero continuare a esserci temperature prevalentemente inferiori alle medie stagionali ma con scarti minori rispetto alle settimane precedenti. Le precipitazioni, invece, ricominceranno a essere in linea con le mede statistiche sul sud della Penisola e sulle centrali adriatiche mentre continueranno a essere superiori alla norma nel resto del Paese.