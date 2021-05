Previsioni meteo mercoledì 12 maggio: tregua dal maltempo ma temperature in calo

Le piogge intense che hanno coinvolto il Nord Italia lasceranno il posto al sole, ma calano le temperature: le previsioni meteo per mercoledì 12 maggio.

Le previsioni meteo di mercoledì 12 maggio fanno ben sperare gli amanti del sole: il maltempo che martedì ha coinvolto soprattutto il Nord Italia lascerà spazio a una giornata soleggiata, ma attenzione al calo termico. Le temperature, infatti, potrebbero subire un netto abbassamento.

Previsioni meteo mercoledì 12 maggio

Le forti piogge di martedì 11 maggio diminuiranno mercoledì. Il tempo resterà instabile in alcune zone della penisola, ma le piogge saranno prevalentemente assenti da Nord a Sud. Si prevede un calo delle temperature soprattutto al Nord. Fresche correnti occidentali si attendono anche al Sud, in particolare in Sicilia.

La perturbazione che ha riguardato il Nord Italia si sposterà progressivamente verso i Balcani, permettendo al sole di tornare a splendere mercoledì 12 maggio.

Previsioni meteo 12 maggio da Nord a Sud

Nonostante diminuirà il maltempo nel nostro Paese, il meteo resterà instabile, anche a causa della massa d’aria fresca che seguirà il sistema perturbato. Non si escludono rovesci nelle aree di Nord-Est, sulla Romagna e nelle Regioni del Centro. Gli esperti segnalano la possibilità di rovesci più intensi in Toscana.

Dal pomeriggio di mercoledì 12 maggio sono previsti miglioramenti in tutta Italia.

Sulle Isole e nelle altre Regioni del Sud si prevede una giornata all’insegna del sole.

Tuttavia, isolate precipitazioni potrebbero coinvolgere la Campania, ma anche parte della Puglia e della Calabria. Molte nuvole su Molise e Basilicata. Ci sarà il sole nel resto del Sud, con eventuale e temporanea copertura – a tratti consistente – nelle aree adriatiche e nella Sicilia tirrenica, almeno per la mattinata di mercoledì.

Le temperature, invece, non saranno migliori: al contrario, si prevede un possibile calo termico anche al Sud e in Sicilia, dove fresche correnti occidentali prenderanno il posto dell’aria calda degli ultimi giorni.

Previsioni meteo per mercoledì 12 maggio e per i giorni successivi

Dopo un miglioramento del meteo per mercoledì 12 maggio, nuove piogge potrebbero coinvolgere nuovamente il Nord nella giornata di venerdì 14.

L’instabilità potrebbe proseguire nella giornata di sabato 15. Domenica 16 maggio, invece, la perturbazione si allontanerà dal nostro Paese. Potrebbero persistere rovesci locali sui rilievi del Triveneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul Salento. Nel resto della penisola si prevede una giornata soleggiata.