Previsioni meteo mercoledì 13 aprile: cielo nuvoloso da Nord a Sud

Cielo nuvoloso in quasi tutta la Penisola e temperature in leggero aumento: le previsioni meteo di mercoledì 13 aprile.

Cielo nuvoloso in quasi tutta la Penisola e temperature in leggero aumento: le previsioni meteo di mercoledì 13 aprile.

Previsioni meteo per il 13 aprile e la settimana di Pasqua

La settimana di Pasqua sarà caratterizzata da un clima primaverile in quasi tutta Italia.

In questi primi giorni della settimana il cielo è stato sereno, e per la giornata di domani – mercoledì 13 aprile – le Regioni saranno caratterizzate da parziali addensamenti di nuvole.

Nonostante ciò, il clima rimarrà primaverile e le temperature potranno vedere un leggero aumento. Il vero cambiamento è previsto per il weekend di Pasqua, dove in alcune zone dell’Italia le temperature scenderanno, anche se non sono previste precipitazioni.

Meteo 13 aprile: da Nord a Sud