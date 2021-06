Previsioni meteo mercoledì 23 giugno 2021: 45 gradi al Sud, temporali isolati al Nord

L'Italia è arrivata e con essa anche il caldo bollente: vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di mercoledì 23 giugno 2021.

Con la settimana del 21 giugno l’estate è iniziata e il solstizio d’estate ha dato il via alla prima vera ondata di caldo africano sull’Italia. Infatti, le previsioni meteo di domani, mercoledì 23 giugno 2021, preannunciano che le prossime ore saranno caratterizzate da temperature molto alte.

Tuttavia, non mancheranno dei temporali, i quali non fermeranno l’anticiclone nord africano. Quest’ultimo soggiornerà sul nostro Paese ancora per parecchi giorni, sembrerebbe almeno per tutta la settimana.

Previsioni meteo 23 giugno 2021: ondata di calore al sud d’Italia, temporali al Nord

Insomma, mercoledì 23 giugno il sud d’Italia sarà circondata da un’eccezionale ondata di calore.

Nelle regioni meridionali, difatti, si raggiungeranno temperature record. Per quanto riguarda soprattutto al Nord, invece, si prevede una mattinata soleggiata; tuttavia, non mancheranno i temporali nell’arco del pomeriggio, in particolare su Val d’Aosta e Piemonte montuoso, isolati sulle Alpi lombarde e sull’Alto Adige.

Al Centro sole ovunque in mattinata, aumenteranno nel pomeriggio le nubi sul Sud Sardegna e lungo le coste tirreniche. Condizioni comunque generali di bel tempo al Sud con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso sulla Sicilia occidentale.

Previsioni meteo 23 giugno 2021: temperature oltre i 40°C

In tutte le Regioni italiane però farà caldo, basti pensare che in Sicilia si supereranno i 40 gradi.

E siamo solo a giugno. Saranno il Sud e parte del Centro ad essere colpiti dall’onda africana. In Puglia si toccheranno 42°C e in Calabria 40°C. Al Centro fino a 37°C su Marche, Umbria e Toscana. Le temperature che verranno raggiunte nei prossimi giorni in molte città batteranno i record addirittura della famigerata estate del 2003. Per fare qualche esempio Foggia raggiungerà 44°C, Fermo e Ascoli Piceno potranno raggiungere picchi di 40°C, 37-38°C a Perugia e a Campobasso.

Il gran caldo creerà, quindi, non pochi problemi per i malati di long-covid, considerando i sintomi persistenti anche dopo la guarigione, malati che saranno sicuramente molto meno tolleranti alle alte temperature.

Previsioni meteo 23 giugno 2021: ondata di caldo africano

Da sottolineare che pure i prossimi giorni saranno caratterizzati da questa eccezionale ondata di caldo africano direttamente dal deserto del Sahara. A parte alcuni temporali pomeridiani sulle alpi del Nord-ovest, per il resto il bel tempo sarà prevalente. Questa ondata di calore africano potrebbe attenuarsi nel prossimo weekend, tuttavia non su tutte le Regioni.