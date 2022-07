Il picco dell'ondata di caldo è previsto mercoledì 20 luglio. Ci saranno alcune città da bollino rosso ed è importante prestare attenzione.

Previsioni meteo, mercoledì il picco dell’ondata di caldo: quali sono le città da bollino rosso

Secondo le previsioni meteo, la giornata di domani, mercoledì 20 luglio, sarà il vero e proprio picco di questa ondata di caldo che sta colpendo l’Italia. Le temperature supereranno i 40 gradi, per questo il Ministero della Salute ha fatto scattare la massima allerta in 9 città da bollino rosso, dove c’è un rischio maggiore per la salute dei cittadini. Le città in questione sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Nella giornata di oggi, 19 luglio, sono solo cinque le città da bollino rosso, ovvero Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. Bollino arancione per domani in sette città: Campobasso, Frosinone, Milano, Pescara, Torino, Verona e Viterbo. Il livello di allerta 3 riguarda “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche” mentre il livello di allerta 2 “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili“.

Previsioni meteo di mercoledì 20 luglio

Mercoledì 20 luglio è atteso il vero picco dell’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Italia. Le previsioni di un ulteriore rialzo delle temperature sono state confermate. Nelle prossime ore le temperature supereranno i 40 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Bologna, Brescia, Frosinone, Milano, Roma e Verona. Questo picco di caldo potrebbe durare per qualche giorno, sicuramente fino a venerdì 22 luglio.