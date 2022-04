Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta del colonnello Giugliacci svelano freddo su mezza Italia, ma niente pioggia.

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta del colonnello Giugliacci svelano il ritorno del freddo su mezza Italia, ma senza pioggia. Non è esclusa la possibilità di programmare una scampagnata, ma bisognerà indossare la giacca.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, Giuliacci: “Freddo ma niente pioggia”

Quest’anno, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, ci sarà la possibilità di organizzare qualche scampagnata in compagnia, ma senza dimenticare il cappotto. Su molte regioni tornerà il freddo, ma senza pioggia. Lo ha annunciato il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo, su Fanpage.it. “Il tempo sarà bello, non ci saranno piogge ma farà freddo sul 50% della Penisola” ha precisato. “Sabato, domenica e lunedì prossimi è previsto l’arrivo di una robusta alta pressione che si estende dalla Russia alla Germania e alla Francia, fino a saldarsi sull’Atlantico con l’anticiclone delle Azzorre, abbracciando anche il Centro Nord dell’Italia.

Ecco perché le piovose perturbazioni atlantiche non potranno assolutamente raggiungere il nostro Paese. Però proprio in quei giorni arriveranno anche venti freddi dai Balcani, che interesseranno soprattutto le Regioni del medio-adriatico, il Lazio e il Sud” ha dichiarato il colonnello, aggiungendo che le temperature saranno in rialzo fino a venerdì 15 aprile, ma scenderanno nei giorni di festa.

Alcune Regioni a rischio pioggia

Su gran parte dell’Italia continuerà ad esserci il sole, ma in alcune Regioni non mancheranno le piogge.

“Alla vigilia di Pasqua è previsto qualche isolato rovescio su Calabria e Sicilia settentrionale, bello invece sul resto della Penisola. Domenica 17 aprile ci sarà ancora qualche isolato rovescio ancora su bassa Calabria, Nord della Sicilia e Alpi Piemontesi e il 18 aprile su Puglia, Lucania e Alta Calabria. Non ci saranno nevicate e altri fenomeni di rilievo a parte i venti, che saranno tra 30 e 40 chilometri orari, quindi sostenuti, su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, il che farà sì che chi si trova in queste Regioni avvertirà di più il freddo in arrivo” ha spiegato il colonnello Giuliacci.