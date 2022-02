Previsioni meteo per fine febbraio: dopo la neve arriva il caldo

Dopo un San Valentino all'insegna della neve, si assisterà ad un rialzo delle temperature e primi assaggi di primavera: le previsioni meteo per febbraio.

Dopo un San Valentino all’insegna della neve, si assisterà ad un rialzo delle temperature e primi assaggi di primavera: le previsioni meteo per la fine di febbraio.

Assaggio di primavera da Nord a Sud

Dopo le perturbazioni di San Valentino, che hanno portato anche la neve in alcuni frangenti, le temperature sono in netto rialzo un po’ in tutta Italia. In Pianura Padana tra giovedì e venerdì torneranno massime sui 15°C, con punte al Nord-Ovest di 20-22°C; al Centro-Sud picchi di 20°C, anche tra Toscana e Lazio.

Ci attendono giornate in prevalenza soleggiate, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità nelle prossime ore all’estremo Sud, con possibilità di rovesci anche forti. Per il resto, tornerà un’alta pressione regina, dominante, protagonista su gran parte dell’Europa occidentale ed inizierà il “febbraprile“, un lungo periodo con temperature più tipiche di aprile che del mese corrente.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 16 febbraio il Centro-Nord sarà caratterizzato da meteo soleggiato, salvo nubi basse in pianura padana e locali nebbie, gelate al mattino.

Al Sud, invece, persiste un residuo maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia con rovesci anche forti fino al primo pomeriggio.

Nella giornata di giovedì 17 febbraio il bel tempo invesrirà tutta la Penisola, fatta eccezzione per forte nuvolosità sulla Sardegna e nebbie locali in Liguria e Triveneto.

Infine, venerdì 18 febbraio, torneranno le nubi in alcune zone settentrionali, mentre il Centro-Sud avrà un vero e proprio assaggio della primavera.