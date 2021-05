Le previsioni meteo per il weekend del 15 e 16 maggio svelano due giornate di pioggia al Nord e un calo di temperature al Sud.

Una primavera particolarmente tormentata, con un weekend di maltempo in arrivo su gran parte dell’Italia. Le previsioni meteo del 15 e 16 maggio svelano pioggia al Nord e un calo di temperature al Sud.

Previsioni meteo weekend: giornate di maltempo

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia in questi giorni, e che fa sognare sempre di più il vero arrivo della primavera, continuerà anche durante il weekend. Il tempo nelle giornate del 15 e del 16 maggio sarà molto instabile, con temperature al di sotto della media, in modo particolare per quanto riguarda le minime. Al Nord saranno due giornate di pioggia, con forti temporali sulle regioni del Nord Est.

Ci saranno anche dei momenti in cui il tempo tornerà in parte sereno, più che altro nella giornata di sabato 15 maggio, mentre nella giornata di domenica 16 maggio le pioggie saranno ovunque.

Previsioni meteo weekend, sabato 15 maggio: maltempo al Sud

Per quanto riguarda il meteo della giornata di sabato 15 maggio, ci sarà maltempo al Sud, soprattutto durante l’inizio della giornata. La situazione al Nord Est sarà caratterizzata soprattutto da instabilità.

Gran parte dell’Italia sarà coperto dalle nuvole, con rovesci in particolare su Venezie, Salento, Basilicata, Campania Meridionale e Calabria. Il cielo rimarrà sereno, invece, sulle regioni centrali. Al Sud le temperature massime saranno in diminuzione, così come nel medio versante adriatico. Nelle altre zone le temperature saranno stazionarie o in leggero rialzo. Su Ionio e mari di ponente il tempo sarà molto ventoso a causa dei venti occidentali e del Maestrale.

Previsioni meteo weekend, domenica 16 maggio: aumento delle temperature

Le previsioni meteo di domenica 16 maggio 2021 svelano che ci sarà un peggioramento ulteriore della situazione. Una perturbazione raggiungerà le alpi e porterà piogge in modo particolare al Centro-Nord. Nel resto del Paese ci sarà un’alternanza di sole e nuvole, con qualche momento di poche piogge. Al sud e sulle Isole il tempo sarà stabile e tendente al sereno. Ci saranno dei rovesci su Alpi, Venezie, Toscana, Umbria e Appennino Laziale e Abruzzese. Le temperature saranno in crescita in quasi tutta l’Italia, ma soprattutto al Sud e nelle Isole Maggiori. Con l’inizio della prossima settimana il tempo migliorerà, con una leggera instabilità residua a Nord Est.