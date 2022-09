Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle previsioni del meteo per il 24 e 25 settembre

Come sarà il meteo in Italia per quanto riguarda il tanto atteso weekend elettorale del 25 settembre? Ci saranno temporali di cui preoccuparsi oppure potremo goderci ancora qualche giorno di sole in questo inizio di autunno? Le previsioni meteo ci dicono che sono previsti molti temporali, e alcune regioni più di altre dovranno dimostrarsi pronte ad affrontare eventuali emergenze.

Previsioni meteo del weekend del 25 settembre

Sembra proprio che stia arrivando il momento di dire addio per sempre alla torrida estate che abbiamo vissuto negli ultimi tre mesi. Questo fine settembre porterà quasi su tutta la Penisola temporali sparsi, che inizieranno a colpire il Nord Italia per poi spostarsi progressivamente sempre più a Sud.

Il maltempo, stando alle previsioni dei metereologi, proseguirà su quasi tutta Italia per 5 giorni filati.

Si tratterà per di più di temporali particolarmente forti, che alla luce degli ultimi eventi estremi ci devono mettere un po’ in allarme.

Per la giornata di oggi, sabato, 24 settembre, si segnalano piovaschi sul Triveneto, soprattutto in Friuli, con temperature leggermente in calo su tutto il Nord Italia. In Centro Italia il tempo sarà perturbato con rovesci anche forti sui settori tirrenici: allerta massima in Lazio e Toscana. Per il Sud Italia si segnalano rovesci in Campania, Molise e nord Puglia, con piogge sparse in Sicilia: in Meridione, ad ogni modo, le temperature saranno in leggero aumento con massime fra i 25 e i 30 gradi.

Domenica 25 settembre ci sarà invece un tempo diverso al Nord, dove si segnalano diverse schiarite e qualche isolato temporale sui rilievi alpini e sull’Appennino (con temperature pressoché invariate). Attenzione ancora alta in Centro Italia, dove potrebbero verificarsi rovesci anche molto intensi e localizzati specie sulle regioni tirreniche. Il tempo al Sud, infine, sarà instabile, con rovesci localizzati anche forti in Campania, Molise, Puglia e nelle isole.