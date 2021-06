Le previsioni meteo per il weekend del 5-6 giugno 2021 annunciano un clima caldo che anticipa una nuova ondata di maltempo in arrivo in Italia.

Le previsioni meteo del weekend di sabato 5 e domenica 6 giugno prevendono un clima caldo e soleggiato che anticiperà una nuova ondata di maltempo.

Previsioni meteo per il weekend del 5-6 giugno 2021: caldo ma maltempo in arrivo

In Italia, il meteo per il weekend di sabato 5 e domenica 6 si caratterizzerà per le alte temperature e per il bel tempo. Un simile clima, tuttavia, rappresenta il preludio a un’imminente ondata di maltempo.

Nel corso delle prossime 48 ore, il territorio italiano verrà attraversato dall’anticiclone africano che infiammerà il paese con temperature in aumento e clima favorevole.

In prossimità della fine del weekend, però, una significativa instabilità climatica si abbatterà su buona parte delle Regioni settentrionali e centrali, provocando il crollo delle temperature.

La medesima sorte non verrà condivisa dal Sud.

Previsioni meteo per il weekend del 5-6 giugno 2021: la giornata di sabato

Le prime avvisaglie dei cambiamenti climatici che si renderanno evidenti dopo il weekend del 5-6 giugno potranno essere avvistate già nella mattinata di sabato 5 con la comparsa di nubi sul Nord Italia e sulle Regioni del Centro che si affacciano sul Tirreno, compresa la Sardegna.

Qualche lieve precipitazione si verificherà in Lazio, Toscana e Sardegna, intensificandosi nel pomeriggio, soprattutto nei pressi di zone vicine alle Alpi e agli Appennini, dove si verificheranno rovesci e temporali. Nella serata di sabato, questi fenomeni climatici si estenderanno anche all’alta Val Padana.

Al Sud, il sole apparirà leggermente offuscato da stratificazioni alte di passaggio mentre si potrà osservare qualche addensamento più considerevole lungo l’Appennino e qualche rovescio in Campania.

Le temperature massime si aggireranno tra i 32 e i 33° C nelle isole e nelle aree interne della Nazione mentre saranno di poco inferiori nelle Regioni adriatiche.

Previsioni meteo per il weekend del 5-6 giugno 2021: la giornata di domenica

Nella giornata di domenica 6, l’instabilità meteorologica già emersa sabato 5 apparirà più evidente nel Centro-Nord e in Sardegna, accompagnandosi a rovesci e temporali talvolta di considerevole intensità. Tali previsioni si rivolgono principalmente al clima delle Regioni del Centro Italia e tenderanno ad attenuarsi con il procedere della giornata, soprattutto nelle Regioni del Nordovest italiano.

Al Sud, il cielo sarà coperto da nuvole alte e stratificate che si concentreranno in modo maggiore in Campania.

Le temperature risulteranno leggermente in calo al Centro-Nord mentre non sono previste variazioni significative nelle Regioni meridionali.