Previsioni meteo per il weekend di Halloween 2021: clima instabile fino a fine mese

Tra Halloween e Ognissanti è atteso un anticipo di inverno, con freddo e basse temperature. Fino alla fine del mese di ottobre il meteo sarà instabile.

L’autunno è ufficialmente iniziato e il mese di ottobre si è aperto all’insegna del freddo, con temperature fuori stagione. Le minime si abbassano da Nord a Sud, offrendo un clima gelido con almeno un mese di anticipo. I nostalgici dell’estate faticano a sopportare il freddo intenso degli ultimi giorni, ma le previsioni segnalano instabilità fino alla fine del mese di ottobre.

Dal meteo per il weekend di Halloween 2021 si attende un ulteriore calo termico: il freddo regalerà persino un anticipo di inverno.

Meteo weekend di Halloween 2021

Le temperature hanno subito un netto calo, il freddo comincia a farsi intenso, almeno nelle ore serali e di prima mattina. In gran parte d’Italia, durante la giornata, il sole continua a regalare giorni piuttosto gradevoli. Maltempo e giornate soleggiate continuano ad alternarsi in questo ottobre alquanto anomalo.

Dalle proiezioni per le prossime settimane, le previsioni meteo riportano ancora instabilità, attesa fino alla fine del mese.

Tra Halloween e Ognissanti, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, le basse temperature offriranno agli amanti del freddo un assaggio di inverno.

Meteo weekend di Halloween 2021: previste correnti fredde

Per la fine di ottobre, proprio in concomitanza con il ponte di Halloween e Ognissanti, si attendono correnti fredde e instabili provenienti dal Nord Europa.

Secondo il modello americano GFS, come riferito dagli esperti de IlMeteo.it, un flusso di aria fredda di origine artica scenderà verso il Vecchio Continente, raggiungendo il bacino del Mediterraneo.

Non si esclude la possibile formazione di un pericoloso ciclone mediterraneo. Tali condizioni atmosferiche potrebbero perdurare per alcuni giorni, causando forti piogge e mareggiate lungo le coste più esposte. Anche le temperature quindi potrebbero subire un ulteriore calo.

Meteo weekend di Halloween 2021: possibili nevicate

L’anticipo di inverno che potrebbe farsi sentire nel nostro Paese dal weekend di Halloween sarebbe la causa di un netto calo termico previsto per la fine del mese.

Se le proiezioni di metà ottobre fossero confermate nelle prossime settimane, non si escludono le prime nevicate fino a quote collinari. Gli amanti della stagione invernale (in particolare gli appassionati della neve e degli sport invernali) sono già in trepidante attesa.