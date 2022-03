Previsioni meteo per il weekend, in arrivo l’instabilità: sole, improvvisi rovesci e freddo

Per il weekend del 19 e 20 marzo è attesa l'instabilità lungo tutta la penisola: il sole potrebbe essere alternato da maltempo e freddo.

La primavera è alle porte, eppure le previsioni meteo appaiono poco rassicuranti. Per il weekend del 19 e 20 marzo è attesa instabilità lungo la nostra penisola.

Meteo 19 e 20 marzo: le previsioni

La giornata di sabato 19 marzo sarà all’insegna del sole.

Prevalenza di bel tempo nelle Regioni settentrionali, ma gli addensamenti potrebbero intensificarsi in serata, in particolare sui rilievi piemontesi e lombardi. Non si escludono deboli nevicate dai 700/900 metri. Anche al Centro il weekend comincia all’insegna del bel tempo, atteso in Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio. Più nuvoloso al Sud, con piogge e rovesci sparsi in particolare tra Sicilia e Calabria. Maltempo in Sardegna, dove sono previste piogge diffuse.

Neve sull’Appennino dai 700/1000 metri. Anche le cime più alte della Sicilia potrebbero imbiancarsi e la neve potrebbe cadere fino ai 1500 metri in Sardegna. In generale, è atteso un calo termico.

Meteo variabile e freddo previsti anche per domenica 20. Non si escludono deboli nevicate sulle Alpi occidentali, anche a bassa quota. Atteso il sole sul resto del Nord.

Instabilità, invece, nelle Regioni centro-meridionali. Previsti maggiori addensamenti sui settori tirrenici meridionali, dove non si escludono piogge. Nella prima parte della giornata di domenica, la pioggia potrebbe arrivare anche sul medio versante adriatico. Possibile neve sull’Appennino, intorno a 500/800 metri. Il meteo resterà instabile in Sardegna, quando i primi miglioramenti sono previsti verso sera.