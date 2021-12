Previsioni meteo per l’Immacolata: atteso gelo e neve anche pianura, è il Big Snow

Il ponte dell'Immacolata sotto la neve, le previsioni meteo parlano di un Big Snow atteso in Valpadania.

Il gelo e le nevicate che stanno interessando alcune zone d’Italia in questi giorni trovano conferma anche nelle previsioni meteo che riguardano il ponte dell’Immacolata. Nello specifico, stando a quanto riportato da Il meteo.it, sono previste nevicate anche in pianura specie in Valpadana dove l’attesa ingente caduta di fiocchi bianchi viene già definita Big Snow.

Le previsioni meteo per l’Immacolata

Il fenomeno prevede la discesa di aria gelida da Nord verso Sud fino al Mediterraneo. I getti di aria fredda arriveranno nello specifico dalla Porta della Bora nelle giornate del 5, 6 e 7 dicembre per poi incanalarsi ed estendersi sulla Valle Padania. Si creerà così un cuscinetto freddo “protetto” dalle montagne alpine e appeniniche.

Immacolata, le previsioni meteo

Da Ovest è atteso poi un ciclone atlantico che il giorno dell’Immacolata porterà forti perturbazioni. Qust’ultime, inontrando il cuscinetto freddo in Valle Padania, potrebbero generare ingenti nevicate anche a bassa quoto. Attese inoltre temperature ben sotto lo zero.

Meteo, le previsioni per l’Immacolata

Attese precitazioni anche su tutto il Centro – Nord il che potrebbero portare neve anche in città come Cuneo, Torino, Genova, Milano, Bergamo e sul Nordest.