Previsioni meteo per la prossima settimana in Italia: quando tornerà il bel ...

in Italia valori massimi in risalita e prime schiarite solo dopo l'inizio della prossima settimana: le previsioni meteo

Una situazione in evoluzione ma con gradualità ed il maltempo che ormai affligge l’Italia da inizio mese, ecco le previsioni meteo per la prossima settimana e quando tornerà il bel tempo con la particolare attenzione degli esperti per l’evoluzione del tempo sull’Emilia-Romagna alluvionata. Lì il meteo avverso ha fatto 14 vittime e danni enormi e le previsioni sono fondamentali. Il dato è che sull’Italia sta girando un vortice Mediterraneo con centro motore sulla Sicilia.

Previsioni meteo per la prossima settimana in Italia

Ecco, quel vortice si sposta lentamente verso est e lo fa condizionando ancora il meteo su molte regioni dell’Italia. Sono attese ancora piogge sparse, temporali e addirittura la grandine su alcune regioni. E il meteo per domenica 21 maggio non promette nulla di buono anche se la giornata di domani sarà quella spartiacque fra la fase severa ed una ripresa, specie termica. Si prevede tempo capriccioso sulle regioni di Nordovest, sulle due Isole Maggiori e su parte del Sud peninsulare in particolare tra Calabria, Basilicata e Puglia. Sul resto dell’Italia le cose andranno leggermente meglio con moderata nuvolosità e schiarite.

Una domenica pomeriggio da dimenticare

Dal pomeriggio però si attende una diffusa attività temporalesca sui rilievi del Nordovest, sul comparto tirrenico del Centro e su gran parte del Sud. Si parla di temporali severi con raffiche di vento e locali grandinate. E le temperature? Quelle daranno i primi segnali di cambiamento sul fronte climatico. Son attesa le prime schiarite sul Nordest e su parte del comparto adriatico e con esse un marcato aumento delle temperature massime. Insomma, il prossimo inizio di settimana sarà l’inizio della fine di questo periodo anomalo con un contesto meteo meno capriccioso.