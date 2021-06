Previsioni meteo per mercoledì 9 giugno 2021: ancora maltempo, ma temperature in aumento

In Italia, le previsioni meteo per mercoledì 9 giugno 2021 prevedono ancora maltempo ma si caratterizzano per un aumento delle temperature.

La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia centrosettentrionale e che ha coinvolto anche una parte del meridione caratterizzerà anche il meteo previsto per la giornata di mercoledì 9 giugno.

Previsioni meteo, ancora maltempo in Italia

In Italia, l’ondata di maltempo preannunciata a partire dal weekend di sabato 5 e domenica 6 giugno condizionerà anche le previsioni metereologiche di mercoledì 9 giugno.

La giornata, infatti, si contraddistinguerà per una marcata instabilità climatica connotata da frequenti temporali e rovesci: un simile clima si imporrà principalmente in prossimità dei rilevi montuosi, soprattutto in corrispondenza con gli orari più caldi del giorno. Il maltempo non provocherà un abbassamento delle temperature che, al contrario, continueranno ad apparire conformi con gli standard stagionali, esibendo i valori classici del periodo estivo con massime che si aggireranno tra i 27 e i 29 gradi.

Il maltempo si imporrà nel Paese non solo nella giornata di mercoledì 9 ma anche in occasione della seconda metà della settimana. In particolar modo, a causa dell’Anticiclone che sta attraversando il territorio italiano, fino a venerdì 11 si assisterà a un clima mutevole, influenzato dalle correnti settentrionali che stimolano rovesci e temporali.

Previsioni meteo, ancora maltempo in Italia: mercoledì 9 giugno

Nella mattinata di mercoledì 9 giugno, le Regioni del Centro-Nord potranno godere di un cielo tendenzialmente sereno o solo a tratti nuvoloso mentre le Regioni del Sud avranno cieli maggiormente coperti da nubi, con frequenti temporali soprattutto in Calabria e in Puglia.

Nella seconda metà del giorno, i rovesci si concentreranno principalmente nelle zone di montagna come le Alpi e l’Appennino centro-meridionale, con ripercussioni sulle coste tirreniche, sulla Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia.

Le temperature massime appaiono in leggero aumento e saranno comprese tra 24-29 gradi.

Molto intensi, infine, i venti settentrionali: in questo contesto, si avrà un mare mosso specialmente nei settori delle Isole Maggiori e del Sud.

Previsioni meteo, ancora maltempo in Italia: giovedì 10 giugno

Nella giornata di giovedì 10 giugno, il clima previsto presenta cieli soleggiati e poco nuvolosi nel corso della mattinata. I temporali, invece, si concentreranno sui rilievi situati nel Nord-Est Italia, sull’Appennino settentrionale e nelle aree interne del Sud.

Con il procedere della giornata, la nuvolosità apparirà in costante aumento in relazione ai settori montuosi, provocando numerosi temporali e rovesci che potrebbero spingersi sino alle località costiere della Liguria, alle isole e al basso versante tirrenico.

Le temperature si riconfermeranno estive e, in luoghi come il Nord Italia e le Regioni bagnate dal Tirreno, raggiungeranno picchi vicini ai 30 gradi.