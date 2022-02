San Valentino si avvicina e le previsioni meteo svelano che sarà una giornata fredda, in cui non mancherà la pioggia. Prevista anche la neve.

Previsioni meteo per San Valentino, tornano pioggia e freddo

L’inverno non è ancora finito e, nonostante le belle giornate, tornerà a farsi sentire con il ciclone di San Valentino, che prevede pioggia, neve e freddo.

Sta arrivando la prima importante perturbazione atlantica del 2022, con pioggia e neve soprattutto sulla Pianura Padana. Come riportato da 3BMeteo, la cellula di alta pressione che negli ultimi giorni ha interessato l’Italia sta iniziando a cedere per l’arrivo di una perturbazione dovuta alle correnti fredde di matrice artica, che influenzerà soprattutto la Francia e la Germania, dove sono previste piogge e nevicate fino a bassa quota.

San Valentino, pioggia e neve sull’Italia

L’Italia vedrà l’arrivo di pioggia e neve, anche se per il momento in quantità minima. Ci sarà, però, un peggioramento più marcato, con fenomeni più abbondanti a San Valentino. Già nella giornata di oggi sono arrivate le prime nubi sulla Liguria ed entro venerdì verrà coperto tutto il Nord e parte del Centro. Nel corso del weekend ci sarà qualche pioggia e qualche nevicata isolata in montagna, soprattutto al Nord e nel Centro Italia, ma localmente anche al Sud.

Le temperature saranno in calo, in modo significativo, soprattutto intorno ai 1500-2000m, in cui si toccherà lo zero.

Le previsioni per il weekend

Nella giornata di venerdì 11 febbraio le nubi copriranno la Liguria e la Val Padana, con deboli piogge, così come su Triveneto ed Emilia Romagna, con neve fino a 1100m. Sul centro Italia ci sarà qualche pioggia isolata sulla Toscana, con qualche nevicata sull’Appennino Tosco Emiliano.

Nelle altre zone ci saranno poche nubi e al sud il cielo sarà sereno. Le temperature subiranno un calo al Nord e in Toscana, mentre nel resto dell’Italia saranno stabili. Nella giornata di sabato 12 febbraio ci saranno addensamenti irregolari tra Piemonte ed Emilia Romagna, con qualche nevicata sulle Alpi. Addensamenti e piogge isolate anche al centro Italia. Al Sud nubi e piogge isolate tra Molise, Puglia, Appennino campano e Basilicata. Le temperature saranno ancora in calo al Nord e al Centro. Nella giornata di domenica 13 febbraio i cieli saranno sereni e poco nuvolosi. A fine giornata aumenteranno le nubi in vista di San Valentino. Al centro ci sarà qualche pioggia isolata tra Toscana, Lazio, Umbria e interno Adriatico. Al Sud ci sarà qualche fenomeno isolato debole.