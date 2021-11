Previsioni meteo sabato 13 novembre, allerta maltempo: le regioni interessate

Con l'arrivo del weekend si prevede tempo instabile. Attesa allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Sicilia e Toscana.

Torna l’instabilità lungo la nostra penisola. Dalle previsioni meteo per sabato 13 novembre si attende tempo incerto da Nord a Sud e in alcune Regioni non si escludono piogge e temporali. Attesa persino l’allerta gialla.

Meteo sabato 13 novembre 2021, in arrivo il maltempo

Con l’arrivo del weekend, torna il maltempo in Italia. La circolazione ciclonica che ha raggiunto il nostro Paese continuerà a provocare condizioni meteorologiche instabili e perturbate.

Sabato 13 novembre attesa la nebbia al Nord, ma potrebbe svilupparsi anche in alcune Regioni del Centro. Pioggia attesa in Liguria, sui litorali della Toscana e su alcuni tratti dell’area ionica.

La situazione potrebbe peggiorare nelle ore pomeridiane, quando la pioggia potrebbe estendersi nelle Regioni settentrionali. Coinvolte, in particolare, la Lombardia, la fascia occidentale dell’Emilia Romagna, la Liguria e la Toscana. Possibili piovaschi anche in Campania, Basilicata e Puglia.

Meteo sabato 13 novembre, attesa l’allerta gialla

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in Toscana e in Sicilia, dove il maltempo ha già causato seri danni.

Ordinaria criticità per rischio temporali prevista in diverse zone della Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Nord, Etruria, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inferiore. Emessa l’allerta gialla per ordinaria criticità per rischio idrogeologico anche in Sicilia, in particolare nella zona nord-orientale, lungo il versante tirrenico e ionico, ma anche nelle isole Eolie.

Previsioni meteo sabato 13 e domenica 14 novembre

Il maltempo che comincerà a farsi sentire nella giornata di sabato 13 novembre è atteso anche per domenica 14.

Per domenica, infatti, si prevede l’arrivo di un nuovo ciclone che potrebbe generare fenomeni di maltempo più intensi. Intanto, da metà novembre, si attende neve e gelo.