Le previsioni meteo del 18 settembre riportano di un weekend estremamente instabile e con differenti situazioni tra Nord e Sud.

Il prossimo sarà un weekend dai connotati fortemente autunnali con le previsioni meteo che già da sabato 18 settembre mostrano grande instabilità e variabilità in alcune aree del paese. Nello specifico le regioni del Nord saranno raggiunte da un perturbazione atlantica tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica.

Oltre alla pioggia, al Nord è atteso anche un calo netto delle temperature.

Previsioni meteo del 18 settembre: arrivano le nubi

Al Sud invece i termometri continueranno ad indicare cifre alte, con l’anticiclone africano che permetterà a quello atlantico proveniente da Nord di non lambire il clima ancora fortemente estivo. Previste infatti massime di 30 gradi e cielo prevalentemente soleggiato.

Previsioni meteo del 17 e 18 settembre

Per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 17 settembre, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso su quasi tutto il paese, ma con possibilità di schiarite sull’area Nord – Ovest fino ad arrivare all’estremo Sud. Previsti poi rovesci sul Nord – Est, Liguria di Levante, Marche, Campania e altre regioni centrali che affacciano sul Tirreno.

Le previsioni meteo del 18 settembre

In merito alla giornata di domani, sabato 18 settembre, le previsioni meteo riferiscono di nubi compatte un po’ ovunque, ma con ampie possibili schiarite soprattutto sulle regioni del Sud e sulle zone cositere del Centro. Precipitazioni sono invece attese al Nord-Ovest, in Trentino, Veneto occidentale, Emilia e Toscana, così come anche nelle zone più interne della Sardegna, della Puglia Settentrionale e del Centro Italia. In serata le perturbazioni potrebbero spostarsi sulle coste dell’Adriatico.