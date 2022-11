Previsioni meteo sabato 5 novembre, allerta gialla e arancione: le regioni interessate

Sabato 5 novembre alcune regioni d'Italia saranno investite dal maltempo: la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla e arancione

Anche per questo weekend proseguiranno le perturbazioni su alcune regioni d’Italia che saranno colpite da forti temporali, per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla e arancione per le zone del Sud Italia. Al contrario, il Centro Nord vivrà una giornata soleggiata.

Previsioni meteo, weekend di pioggia in Italia: allerta meteo per 5 regioni

Il maltempo colpirà in particolare 7 regioni del Sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per la Sicilia e la Calabria e un’allerta gialla per Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. In tutte queste regioni sono attesi forti temporali sin dalle prime ore della mattina, la pioggia poi calerà di intensità verso tardo pomeriggio e sera.

Le previsioni meteo sul resto d’Italia

Per quanto riguarda l’Italia settentrionale, su tutto il Centro Nord è atteso sole per l’intera giornata di sabato 5 novembre. Al mattino sono previste nuvole a Nord Est, soprattutto in Veneto, con successive schiarite nelle ore pomeridiane. Deboli piogge colpiranno anche le zone dell’Emilia Romagna. Il tempo sarà in grande miglioramento rispetto alla settimana appena passata in Toscana e nel Lazio.