Previsioni meteo, scatta il “blocco Omega”: tornano i picchi di caldo

Secondo le nuove previsioni meteo per la prossima settimana, in Italia dovrebbe tornare il caldo soffocante: sta per scattare il "blocco Omega"

Dopo qualche giorno di leggero calo delle temperature, dovuto anche a qualche temporale sparso che aveva rinfrescato un po’ le giornate nel nostro Paese, il caldo torrido e fuori stagione sta per tornare ad abbattersi sull’Italia.

Previsioni meteo, torna il grande caldo: cosa accadrà in questa settimana

La settimana che va dal 13 al 19 giugno 2022 sarà contrassegnata, ancora una volta, dal grande caldo. Gli esperti di 3bmeteo hanno, infatti, segnalato che in questi sette giorni Scipione tornerà ad abbattersi sul nostro Paese con tutta la sua forza, facendo nuovamente schizzare le temperature a vette quasi mai raggiunte precedentemente, almeno in questo periodo dell’anno. Con questa in arrivo, siamo già alla terza vera e propria ondata di afa sull’Italia di questi primi sei mesi di 2022.

Le giornate più calde? Sabato 18 e domenica 19 giugno.

Scatta il “Blocco Omega”: di cosa si tratta

Ma a cosa si deve questo caldo asfissiante? Secondo gli esperti si deve ad un particolare assetto sinottico che ha il nome di “blocco Omega“: il ciclone atlantico si inserirà sul settore occidentale dell’Europa (Italia compresa) e scatenerà una controffensiva formata da un’impressionante raffica di aria bollente che si abbatterà anche sul nostro Paese.