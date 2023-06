Scipione l’Africano molla la presa sull’Italia. Intanto va a farsi un giro altrove, lasciando spazio correnti atlantiche più fresche. Soprattutto al Nord, il primo fine settimana di luglio sarà segnato da temporali, grandine, calo delle temperature e qualche pericolo di fenomeni estremi, sempre più frequenti nell’era del cambiamento climatico.

Queste, in sintesi le previsioni meteo che stanno mettendo in allerta il Mediterraneo. I primi cedimenti e colpi di coda della canicola africana si stanno già registrando.

Previsioni meteo: arriva la tregua dopo l’anticiclone, ma durerà poco

Da una settimana l’anticiclone dall’Africa, ribattezzato Scipione, insiste su tutto il Sud e Centro Europa. Nello scorso fine settimana si sono registrati i primi grandi esodi dei vacanzieri. Scipione si era presentato puntualissimo con il solstizio dell’estate.

Da oggi fino ai prossimi giorni cambia in parte lo scenario. L’alta pressione cede ai temporali di carattere torrenziale e tropicale al Nord Italia, dove i colpi di calore si sono fatti sentire più che al Sud. Fino a inizio luglio sono previste diffuse piogge sparse e colonnina di mercurio in discesa.

Più caldo e stabile il Sud: le previsioni del primo weekend di luglio

Nel Nord-Est si temono rovesci temporaleschi più aggressivi e improvvisi, brevi e intensi, frutto dello “scontro titanico” tra correnti di aria fredda e correnti roventi. Questi fenomeni si concentreranno più su Nord-Est intorno a venerdì e sabato 1° luglio.

La perturbazione atlantica più fresca riuscirà per qualche giorno a tenere a bada Scipione anche al Centro Italia, fino al weekend, con temperature più fresche e piogge improvvise, sparse.

In generale, le temperature massime al Nord e al Centro scenderanno anche di 10 gradi in meno.

Più stabile e soleggiata la situazione nel Sud e in Sardegna. Il primo fine settimana di luglio sarà caldo, ma non asfissiante in tutto il Mezzogiorno, tranne in Sicilia, dove continuerà a persistere il fronte torrido, spingendo i misuratori termici quasi a 40 gradi.