Previsioni meteo, temperature fino a 51 gradi: dove potrebbe accadere

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono incoraggianti: l'azione dell'anticiclone africano non si arresta, si supereranno i 50 gradi

Quello che stiamo vivendo, a livello di temperature, è un mese di maggio davvero rovente e quasi senza precedenti. L’anticiclone africano sta continuando la sua azione e ha alzato le temperature in tutta l’Africa, ma anche nel bacino del Mediterraneo.

Previsioni meteo, si superano i 50 gradi: ecco dove sta accadendo

La clamorosa canicola africana, come è ormai noto ribattezzata “Hannibal“, non ha alcuna intenzione di mettere da parte il suo protagonismo nelle zone del nord Africa. In particolare, in Algeria, in questi giorni si è più volte toccata la temperatura record di 51 gradi centigradi, registrata nella città di Adrar. Il picco massimo è stato di 51,2 gradi.

L’anticiclone africano e le conseguenze sull’Italia

Questa impressionante calura, paragonata ad un enorme palloncino di aria calda, non ha effetti solo sull’Africa, ma anche sui Paesi dell’Europa del sud, tra cui proprio l’Italia. In questi giorni anche nel nostro Paese stiamo vivendo giornate molto molto calde, con temperature di molto sopra alle medie stagionali. Nello Stivale non si raggiungeranno i picchi di caldo dell’Algeria, ma in molte regioni ci saranno giornate con temperature fisse sopra i 32 o 33 gradi.