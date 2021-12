Previsioni meteo: tempo instabile tra il 26 e il 28 dicembre, in particolare al sud

Altre perturbazioni in arrivo dopo Natale. Le previsioni meteo per le festività di fine 2021 prevedono instabilità e piogge sparse.

Perturbazioni in arrivo nei giorni dopo Natale.

Previsioni meteo per domenica 26 dicembre

Già per domenica 26 dicembre si prevedono nubi e piogge in mattinata, anche intense, soprattutto in Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, in diverse aree umbre, nel Lazio e nelle Marche settentrionali.

Precipitazioni più irregolari invece nel resto di Lazio e Marche, in alcune aree campane, sull’Abruzzo occidentale. Addensamenti e piogge locali anche nel sud-est lombardo, nel centro-sud veneto e friulano e, più debolmente e sporadicamente, sulla Puglia meridionale.

Nel pomeriggio e in serata, rovesci e temporali diffusi su tutto il centro e sulla Campania. La perturbazione si concentrerà nelle ora successive su Lazio meridionale, Campania, Molise, alcune zone della Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale.

In Campania e Lazio, rischio allagamenti a causa delle intense piogge.

Il tempo migliorerà invece nel nord e si confermerà mediamente sereno sull’estremo sud, salvo qualche debole precipitazione serale in Sicilia e sulle aree ioniche. Anche sulla Sardegna, tempo in miglioramento dal pomeriggio.

Previsioni meteo per lunedì 27 dicembre

Il maltempo darà una breve pausa all’Italia lunedì 27 dicembre, salvo qualche addensamento e debole piovasco sulle regioni tirreniche, in particolare meridionali, ma già dal tardo pomeriggio le nubi torneranno a farsi insistenti su gran parte della penisola, con piogge diffuse soprattutto nel centro, sulle regioni tirreniche e sulle aree centro-orientali del nord, come Emilia-Romagna e Pianura Padana centro-orientale.

Previsioni meteo per martedì 28 dicembre

Dalla notte di martedì 28 dicembre, piogge e temporali diffusi al sud, soprattutto su Campania, Basilicata, Pugli occidentale e Calabria tirrenica. Rovesci residui su Lazio e Abruzzo meridionali e Molise.

Nel resto della giornata, ancora piogge sull’Italia meridionale, in particolare tra la Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale. Piogge sparse più deboli su Basilicata, Puglia, Campania sud-orientale e più irregolari su tutto il versante ionico.

Anche le Alpi, soprattutto quelle occidentali, saranno raggiunte da nubi e precipitazioni.

Tra domenica 26 e martedì 28 dicembre, le temperature rimarranno inizialmente superiori alla media, per poi diminuire leggermente tra lunedì e martedì verso i valori medi del periodo.

