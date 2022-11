Previsioni meteo venerdì 4 novembre, allerta gialla e arancione per maltempo: le regioni a rischio

Da nord a sud, saranno ben 16, secondo il bollettino previsionale della Protezione Civile, le regioni interessate dall'allerta gialla: quali sono.

La giornata di venerdì 4 novembre porterà piogge e temporali in diverse regioni italiane. In particolare la Protezione Civile, ha diramato attraverso il consueto bollettino l’allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e temporali per 16 regioni. Riguarderà invece due regioni l’allerta arancione per rischio idrogeologico.

Previsioni meteo 4 novembre, le regioni interessate da allerta arancione

Di seguito le regioni nelle quali è stata lanciata l’allerta arancione per rischio idrogeologico:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Dove è stata lanciata l’allerta gialla

Di seguito le aree interessate da allerta gialla: