Previsioni meteo venerdì 7 maggio 2021: sole e caldo da Nord a Sud

Dalle previsioni meteo per venerdì 7 maggio e per il secondo weekend del mese si prevede sole e caldo in tutta Italia.

Maggio si è aperto all’insegna del maltempo, almeno al Nord. Fortunatamente però, è tornato il sole e le temperature si sono alzate in tutta la penisola. In tanti assaporano già il clima estivo e sperano che la bella stagione sia calda e soleggiata.

Intanto le previsioni meteo per venerdì 7 maggio indicano sole e alte temperature da Nord a Sud. Lo stesso si attende per il fine settimana, ma nei giorni successivi potrebbe tornare la pioggia.

Previsioni meteo venerdì 7 maggio

Nella mattinata di venerdì 7 maggio qualche nuvola è prevista al Sud, mentre al Centro e al Nord splenderà il sole, anticipando le giornate calde e soleggiate previste per il secondo weekend di maggio.

L’instabilità ha caratterizzato il mese di aprile e si spera che a maggio la pioggia lasci finalmente posto al sole. Tuttavia, si prevedono rovesci di breve durata in Valle d’Aosta, Trentino e Friuli-Venezia Giulia, dove le piogge potrebbero continuare nel pomeriggio. Il meteo migliorerà nelle altre Regioni.

Inoltre, anche nella giornata di venerdì 7 maggio le temperature saranno in rialzo, con clima mite da Nord a Sud.

Dopo le temperature gradevoli previste per venerdì 7 maggio, con sole e caldo in tutta Italia, il tempo sarà bello anche nel weekend.

Sabato 8 e domenica 9 maggio, infatti, aumenterà l’alta pressione di matrice africana verso il Mediterraneo Centrale. Il sole splenderà ovunque e in molti, complice la zona gialla, stanno già organizzando gite fuori porta.

Previsioni meteo: dal 7 maggio splenderà il sole, ma attenzione al matempo

Sabato 8 maggio il sole sarà protagonista indiscusso in tutta Italia. Qualche nuvola in più potrebbe coprire il cielo in Piemonte, Emilia e sul versante adriatico del Centro. Sole e caldo previsti anche per domenica 9 maggio. Le temperature potrebbero superare i 25 gradi. I primi segnali di cambiamento si attendono verso sera. Le nuvole aumenteranno in particolare su Piemonte e Liguria. Sulle Alpi occidentali non si escludono piogge.

Lunedì 10 maggio è previsto il ritorno del maltempo sulle Regioni di nord-ovest. Alta probabilità di pioggia soprattutto in Liguria, Lombardia e Piemonte.

Nei giorni seguenti, tra martedì e mercoledì, le precipitazioni potrebbero estendersi al resto del Paese. In alcune aree, rovesci e temporali potrebbero prolungarsi per il resto della settimana.