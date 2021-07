Previsioni meteo venerdì 9 luglio 2021: temperature in aumento, sole e caldo in tutto il Paese

Caldo e sole su tutta Italia con temperature in aumento nelle maggiori città: le previsioni del meteo per venerdì 9 luglio 2021.

Secondo le previsioni meteo, venerdì 9 luglio il sole splenderà su tutta Italia e l’ondata di caldo africano che sta interessando la nostra penisola si farà ancora più intensa con temperature che supereranno nuovamente le medie del periodo.

Previsioni meteo 9 luglio

Il responsabile dell’innalzamento della colonnina di mercurio è l’anticiclone nordafricano che, dopo una breve tregua, non sembra intenzionato a lasciare l’Italia. Va detto che rispetto alle giornate precedenti i termometri segneranno qualche grado in meno anche nelle regioni meridionali, ma il contesto climatico si manterrà comunque sempre molto caldo ovunque.

Anche al Nord inoltre la pressione tornerà ad aumentare, con il bel tempo che sarà sparso per tutta la penisola.

Si segnalano soltanto brevi rovesci locali o temporali isolati sull’Alto Adige e sui confini della provincia di Sondrio.

Previsioni meteo 9 luglio: le temperature nelle maggiori città

Al Nord i valori massimi potranno toccare punte di 36-37°C in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39°C al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 41-42°C al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle isole maggiori (Siracusa e Catania in Sicilia, Sanluri in Sardegna).

A Milano invece sono previste precipitazioni nella notte tra giovedì e venerdì ma già dalla mattina tornerà il bel tempo con temperature massime di 29°C e minime di 17°C. Bel tempo anche a Torino con il termometro che oscillaerà tra i 16°C e i 29°C.

Nelle regioni centrali italiane ci sarà prevalenza di sole splendente in tutta l’area con caldo e bel tempo in tutte le città. Cielo sereno o poco nuvoloso a Roma con allerta meteo per afa.

Previsioni meteo 9 luglio: bel tempo anche nel weekend

Anche per il sabato e la domenica successivi le previsioni meteo parlano di stabilità atmosferica grazie alla protezione garantita dall’anticiclone africano. Sabato è atteso tanto sole da Nord a Sud del Paese, con temperature oltre le medie del periodo. Anche domenica rimarranno sole e bel tempo, cosa che preannuncia la possibilità, per la settimana successiva, di poter raggiungere nuovamente i 40 gradi.