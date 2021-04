Previsioni meteo weekend 1 maggio 2021: maltempo e grandine al Nord, caldo al Centro-Sud

Ci sarà un'Italia spaccata in due, con maltempo al Nord e bel tempo al Centro e al Sud: le previsioni meteo del weekend del 1-2 maggio.

Previsioni meteo weekend del 1 maggio: previsti temporali e grandine al Nord e sole al Centro-Sud. Dunque un’Italia spaccata in due secondo le previsioni meteo degli esperti.

Previsioni meteo weekend

Le previsioni indicano che una serie di fronti instabili e anche temporaleschi interesseranno il Nord e alcune regioni del Centro.

Al contrario, il Sud sarà ancora protetto dall’anticiclone africano che porterà bel tempo e temperature al di sopra della media stagionale, con punte di 30 gradi.

Sarà quindi un weekend all’insegna del tempo instabile quello dell’1 e 2 maggio, a causa dei forti contrasti tra masse d’aria diverse che porteranno temporali con grandine, soprattutto nella giornata di sabato, mentre per la giornata di domenica 2 maggio ci sarà anche spazio per il sole, soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo weekend: 1 maggio

Nello specifico per quanto riguarda la giornata di sabato 1 maggio, una perturbazione temporalesca porterà nubifragi e grandinate su gran parte delle regioni settentrionali. Al Sud, invece, l’influenza dell’anticiclone africano porterà un vero e proprio anticipo d’estate con temperature piuttosto calde per il periodo.

Secondo quanto riportato dagli esperti meteo, al Nord le piogge più intense cadranno sin dal primo mattino su Piemonte e Liguria. Poi, tra pomeriggio e sera, la situazione peggiorerà anche su Lombardia, dove sono attesi nubifragi.

Infine, Veneto e Friuli Venezia Giulia saranno invase da piogge intense a carattere temporalesco.

Al contrario, nel Centro e nel Sud le regioni saranno protette dall’alta pressione africana che porterà non solo una maggiore stabilità, ma anche un netto aumento delle temperature che potranno arrivare anche fino ai 30 gradi (o addirittura i 35 in alcune province della Sicilia). Non è esclusa la possibilità di piogge su Toscana, Umbria e bassa Campania.

Previsioni meteo weekend: 2 maggio

Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 2 maggio, il tempo sarà più stabile con qualche rovescio o temporale sparso al Nord con maggiori intensità verso le pianure. Non si esclude la possibilità di nevicate sull’arco alpino, con fiocchi fin verso i 1400 metri di quota.

Il bel tempo continuerà ad essere presente sulle regioni del Sud con le temperature che si manterranno su valori decisamente alti per il periodo, mentre ci sarà qualche residua pioggia sulla Toscana e in generale lungo l’Appennino.