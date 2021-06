Previsioni meteo weekend 12-13 giugno 2021: sole e caldo da Nord a Sud

In Italia, le previsioni meteo per il weekend del 12-13 giugno 2021 prevedono il ritorno del bel tempo che invaderà l’Italia da Nord a Sud.

La nuova ondata di maltempo che si è inizialmente abbattuta sull’Italia centrosettentrionale per poi coinvolgere anche il Meridione a partire dal weekend del 5-6 giugno si esaurirà con il weekend del 12-13 giugno che segnerà il ritorno del bel tempo su tutta la penisola.

Previsioni meteo weekend 12-13 giugno: il ritorno del bel tempo

In Italia, l’ondata di maltempo preannunciata a partire dal weekend di sabato 5 e domenica 6 giugno ha condizionato con la sua instabilità climatica l’intera settimana ma si prospetta il ritorno del bel tempo per quanto riguarda le previsioni metereologiche del weekend 12-13 giugno.

Il fine settimana, infatti, si contraddistinguerà per un clima marcatamente caldo e soleggiato che si manifesterà dal Nord al Sud Italia mentre qualche instabilità residua resterà localizzata sulle Regioni meridionali, specialmente durante la giornata di sabato 12.

Le temperature appaiono in aumento in tutto il Paese e, nelle zone più calde, si supereranno i 30 gradi: un simile fenomeno si evidenzierà soprattutto nella giornata di domenica 13.

Previsioni meteo weekend 12-13 giugno: la giornata di sabato

Il clima della giornata di sabato 12 giugno verrà dominato in modo incontrastato dal sole nella maggioranza delle Regioni italiane. Quale variabilità associata a sporadici rovesci o temporali isolati, invece, sarà ancora evidente in determinate aree del Sud come la Calabria, la zona orientale della Sicilia, l’Appennino campano, la Basilicata e, ancora, i rilievi della Sardegna e le zone interne del Lazio Meridionale.

In aumento, le temperature registrate nelle Regioni dell’Italia centrosettentrionale con massime che si aggireranno intorno ai 30 gradi.

Previsioni meteo weekend 12-13 giugno: la giornata di domenica

Il clima della giornata di domenica 13 giugno vedrà la residua instabilità che, ancora nella giornata di sabato 12, ha caratterizzato il Meridione svanire per fare posto a cieli soleggiati e a temperature tipiche del periodo estivo.

Nelle ore centrali di domenica 13, tuttavia, si osserverà un progressivo e temporaneo incremento di nubi sulle aree montuose della Sicilia, delle Alpi e dell’appennino.

Le temperature continueranno a salire, in particolar modo al Centro-Nord e in Sardegna, dove si arriverà a massime superiori ai 30 gradi che dovrebbero attestarsi su valori pari a 32-33 gradi.

Sulla base delle attuali indicazioni meteo, le condizioni climatiche previste per l’Italia nel weekend del 12-13 giugno dovrebbero estendersi, avvalendosi della protezione dell’alta pressione, anche ai primi giorni della prossima settimana.