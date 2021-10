Previsioni meteo weekend 16-17 ottobre: tempo stabile e soleggiato, eccetto qualche pioggia residua

Le previsioni meteo per il weekend compreso tra il 16 e il 17 ottobre 2021 annunciano una diffusa stabilità in Italia, salvo qualche residuo di pioggia

Secondo quanto annunciato dalle previsioni meteo effettuate dagli esperti de Il Meteo, il weekend compreso tra sabato 16 ottobre 2021 e domenica 17 ottobre in Italia sarà caratterizzato da tempo soleggiato e stabile in gran parte del Paese, fatta eccezione per alcune zone che dovranno fare i conti con alcune piogge residue.

Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Previsioni meteo weekend 16-17 ottobre 2021: sabato

Nella giornata di sabato 16 ottobre 2021, stando a quanto emerge dalle ultime previsioni meteo, il tempo sarà tendenzialmente stabile e soleggiato al nord d’Italia; diversa sarà la situazione al centro e al sud, nello specifico si prevede una forte instabilità in Sardegna, dove potrebbero verificarsi diverse precipitazioni sparse, ma anche in Sicilia settentrionale potrebbe verificarsi un repentino peggioramento delle condizioni meteo entro la fine della giornata.

Previsioni meteo weekend 16-17 ottobre 2021: domenica

Stando a quanto predetto dai meteorologi la situazione meteo dell’Italia subirà un miglioramento nella giornata di domenica 17 ottobre 2021, per quando si prevede bel tempo al nord e anche al centro.

Non è previsto alcun miglioramento al sud, dove gli esperti prevedono un’instabilità temporale diffusa in particolare su Sicilia, Reggio Calabria e Puglia.

Previsioni meteo weekend 16-17 ottobre 2021: le temperature

Quanto alle temperature previste per il weekend 16-17 ottobre 2021, si prevede che in Italia continueranno a mantenersi piuttosto basse rispetto alla media stagionale, soprattutto di notte e alle prime luci dell’alba con valori stimati sotto i 10°C su gran parte del Nord.

Bisognerà attendere la settimana ventura, che partirà con la giornata di lunedì 18 ottobre 2021 per assistere ad un graduale aumento delle temperature.