Possibili nubifragi durante il weekend del 19 e 20 novembre.

Le aree più a rischio sono quelle del Centro-Sud. In Lazio, Campania e Calabria si prevedono accumuli fino a oltre 40 millimetri in 24 ore.

Previsioni meteo weekend 19 e 20 novembre, le regioni in cui si rischiano nubifragi

Il prossimo weekend sarà all’insegna del maltempo. Tra sabato 19 e domenica 20 novembre una vasta area di bassa pressione raggiungerà il bacino del Mediterraneo e causerà precipitazioni intense.

Le correnti fredde favoriranno la formazione di un ciclone in grado di scatenare violenti nubifragi e violente raffiche di vento. Le aree più a rischio saranno quelle del Centro-Sud. In Lazio, Campania e Calabria si prevedono accumuli fino a oltre 40 millimetri in 24 ore. Il pericolo maggiore riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere per diverse ore, provocando alluvioni. L’anomalia riguarda le regioni del Nord, dove non sono previste precipitazioni di rilievo.

Le previsioni meteo del 19 e 20 novembre

Nella giornata di sabato una perturbazione raggiungerà le regioni del Centro-Sud e l’Emilia Romagna, causando piogge e temporali al Sud. Il resto del Nord avrà solo qualche nube. Le temperature tenderanno a diminuire. Nella giornata di domenica il maltempo colpirà anche il Centro, mentre al Nord tornerà a splendere il sole. Sono attese le prime gelate di stagione sulle pianure settentrionali, dove le temperature si attesteranno intorno agli 0°C, soprattutto su Piemonte e Lombardia.

Discorso diverso per il Sud e Isole Maggiori dove ci saranno ancora condizioni instabili e nuove precipitazioni.