Previsioni meteo weekend 2-3 ottobre: rischio temporali al Centro-Nord, temperature estive al Sud

Previsioni meteo per il weekend: arriva l'autunno per tutta Italia con nubi e temporali, ma da domenica il Sud potrebbe vivere una seconda estate.

Italia spaccata nelle condizioni atmosferiche per questo weekend: torna l’estate al Sud, mentre il Nord verrà travolto da ondate di maltempo.

Previsioni meteo per il weekend: Italia divisa

Dopo una settimana di cielo nuvoloso, con sprazzi di bel tempo alternati a rovesci isolati, il weekend del 2 e 3 ottobre sarà caratterizzato da maltempo esteso su gran parte dell’Italia: le previsioni meteo indicano l’arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni con possibilità di temporali e grandinate.

In particolare già da oggi – venerdì 1 ottobre – il Nord sarà caratterizzato da nuvole fitte, con rovesci sui settori occidentali alpini e prealpini. Al Centro e in Sardegna il cielo sarà parzialmente nuvoloso con qualche temporale sulle zone meridionali, così come per Lazio e Abruzzo. Al Sud qualche temporale è previsto su Sicilia, Calabria e Puglia

Previsioni meteo per il weekend: sabato 2 ottobre

Per domani una forte depressione proveniente dal Nord Atlantico porterà rovesci temporaleschi intensi sulla Sicilia, dove non sono escluse anche grandinate.

Le previsioni meteo sono in peggioramento anche sui rilievi e sulle aree più interne di Marche e Abruzzo e sulla Sardegna orientale.

Tempo variabile su Calabria con locali rovesci o brevi temporali dalla tarda mattina. Cielo soleggiato e temperature in aumento, invece, sul resto del Sud con qualche nube in più sulla Campania.

Previsioni meteo per il weekend: domenica 3 ottobre

Per quanto riguarda domenica il maltempo sarà diffuso su quasi tutta Italia, con peggioramenti che interesseranno Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Tra il pomeriggio e la serata possibilità di rovesci o temporali anche su Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale.

Al Sud, invece, ci saranno venti caldi di Scirocco che potrebbero far nuovamente lievitare le temperature nel meridione, sulle isole e sulle coste adriatiche.