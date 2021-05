Previsioni meteo weekend 22-23 maggio 2021: a Napoli in Campania anticiclone africano previsti 34 gradi

Le previsioni meteo del weekend del 22-23 maggio mostrano un'Italia divisa: al Sud sole e temperature record, al Nord ancora tempo incerto.

Primi sprazzi di estate e alte temperature specie al Sud d’Italia nel weekend. È con questa frase che si potrebbero sintetizzare le previsioni meteo del 22-23 maggio rese tali dall’arrivo dell’anticiclone africano che interesserà gran parte del paese nel fine settimana.

Come detto, il fenomeno riguarderà in particolar modo le Regioni del Sud con la Campania che raggiungerà delle temperature record per il periodo: a Napoli sono infatti previsti 34 gradi.

Previsioni meteo del 22-23 maggio

Nella giornata di sabato 22 maggio, al Sud, il sole sostituirà il clima incerto degli ultimi giorni contraddistinto da cielo sereno e poco nuvolo con freddate serali.

A partire dal weekend infatti le temperature subiranno un brusco rialzo ed è prevista l’assenza di precipitazioni. I primi accenni di bel tempo del sabato troveranno poi conferma anche nella giornata di domenica 23 maggio quando ad essere protagonista sarà l’alta pressione dell’anticiclone africano di matrice sub – tropicale che farà salire il termometro al Sud d’Italia fino a 28 – 30° C. Decisamente diversa invece la situazione al Nord d’Italia dove è invece previsto un ulteriore aumento della nuvolosità, specie della giornata di sabato.

Da domenica le nuvole e le piogge sparse tenderanno a lasciare spazio a giornate più soleggiate alle quali farà seguito un lieve aumento delle temepature.

Dopo un weekend così caldo e dal sapore estivo, la situazione metereologica rimmarà più o meno invariata anche con l’avvio della nuova settimana e l’anticiclone africano si estenderà a gran parte dell’Italia permanendo per 5 – 6 giorni. È in questo periodo che in Campania, nello specifico a Napoli, si potranno raggiungere delle vette di 34° C.

Previsioni meteo 22-23 maggio: attenzione al polline

La primavera inoltrata e le alte temperature portano con loro le solite problematiche stagionali legate al fenomeno dell’allergia da polline. Stando a quanto riportata da Arpa Campania nel suo consueto bollettino settimanale, il trend della dispersione dei pollini si manterà elevato con un lieve aumento nel weekend. I soggetti allergici e asmatici potranno monitorare la situazione in tempo reale dal proprio smartphone grazie alle app costrutite ad hoc per questo tipo di problematica.