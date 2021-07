Previsioni meteo weekend 24-25 luglio: sole e caldo da Nord a Sud, ma a fine mese tempo instabile

In Italia, le previsioni meteo per il weekend 24-25 luglio 2021 prevedono l’arrivo di un vortice ciclonico e di un clima instabile in tutta la penisola.

La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia centromeridionale a partire dalla seconda metà del mese di luglio e che ha portato la Protezione Civile a diramare alcune allerte meteo gialle e arancioni caratterizzerà anche gli ultimi giorni del mese di luglio.

In particolare, la tendenza che si evincerà in occasione del weekend del 24 e del 25 luglio, connoterà anche il meteo degli ultimi giorni del mese mettendo in standby gli standard tipici del periodo estivo.

Previsioni meteo weekend 24-25 luglio: l’arrivo del vortice ciclonico

Le tanto agognate ferie degli italiani potrebbero subire un brusco stop a causa dell’arrivo di una forte instabilità climatica che si avventerà sull’Italia in corrispondenza degli ultimi giorni di luglio e che, probabilmente, si estenderà anche ai primi giorni di agosto.

Nonostante manchino ancora svariati giorni alla conclusione del mese di luglio e la distanza temporale e metereologica sia ancora ampia e soggetta a variazioni, è possibile effettuare alcune constatazioni. L’anticiclone africano che sta caratterizzando l’estate 2021 continuerà a dominare il clima dei prossimi giorni ma il suo effetto potrebbe presto esaurirsi.

Sulla base delle previsioni meteo attualmente disponibili, tra il prossimo weekend e la fine del mese, si potrebbe verificare una seconda brusca interruzione relativa all’estate.

L’Italia, infatti, verrà travolta da un impetuoso vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa.

Previsioni meteo weekend 24-25 luglio: sole e tempo instabile

Il weekend di sabato 24 e domenica 25 luglio continuerà ad essere dominato da una considerevole stabilità atmosferica, grazie all’effetto benefico dell’anticiclone africano.

Nella giornata di sabato 24, quindi, l’Italia presenterà un clima caratterizzato dal sole che si estenderà da Nord a Sud. Le temperature, poi, resteranno al di sopra delle medie climatiche tradizionalmente attese per il periodo estivo, raggiungendo picchi di 35 gradi in Italia centromeridionale.

Intanto, un poderoso vortice ciclonico inizierà a imporsi sul Nord Europa, concentrandosi principalmente sul Regno Unito, sulla Francia e sul golfo di Biscaglia. Si stima, tuttavia, che il vortice ciclonico si diriga presto anche verso l’Italia, portando non soltanto un clima più fresco ma anche rovesci e intense precipitazioni.

Le prime conseguenze del vortice ciclonico si manifesteranno sull’arco alpino nel pomeriggio di sabato 24 e connoteranno l’intera giornata di domenica 25 con acquazzoni e violente grandinate.

Previsioni meteo weekend 24-25 luglio: secondo stop all’estate

Al pari del weekend 24-25 luglio, anche i primi giorni dell’ultima settimana del mese saranno probabilmente travolti dal vortice ciclonico che imporrà in Italia una forte instabilità climatica.

Pertanto, pare che il mese di luglio costringerà gli italiani a vivere un secondo e deciso stop rispetto alla stagione estiva. Il fenomeno meteorologico, seppur non definitivo, sarà in grado di contrastare e sospendere l’egemonia dell’anticiclone africano e di assicurare alla popolazione una pausa dal caldo torrido e afoso.