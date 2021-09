Il meteo del weekend del 25-26 settembre: tempo bello e soleggiato sabato, ma domenica arrivano freddo e forti temporali.

Con l’arrivo dell’autunno si rafforza il livello di instabilità delle condizioni meteo con le previsioni per il prossimo weekend del 25-26 settembre che palesano un doppio volto tra sabato e domenica. Se infatti nella giornata di sabato c’è da attendersi una conferma delle lunga coda dell’estate d’origine africana che ha interessato l’Italia intera in questa settimana, in quella di domenica a farla da padrone saranno nubi e piogge.

Il meteo del weekend del 25-26 settembre

A causare il netto stacco di condizioni meteo tra sabato e domenica sarà l’arrivo sull’Italia di una perturbazione di origine atlantica che riguarderà in particolar modo le regioni del Nord. L’alta pressione di questi giorni dovuta al vortice ciclonico verrà quindi sostituita dall’arrivo di aria decisamente più fredda e instabile.

Il meteo del weekend del 25-26 settembre: sabato

Nella giornata di sabato, come detto, il tempo sarà bello in quasi tutta la penisola con qualche nube sparsa che potrebbe riguardare l’arco alpino e prealpino con possibili precipitazione sulle Alpi Occidentali. Ancora alte infine le temperature al Centro Sud con il termometro che toccherà dei picchi di oltre 30 gradi sulle isole.

Il meteo del weekend del 25-26 settembre: domenica

Domenica 26 settembre le previosioni meteo riportano di un generale peggioramente in tutta Italia, con alcune anticipazioni che nelle regioni di Nord Ovest si paleserenno già dalla serata di sabato. In mattinata le perturbazioni si estenderanno a tutto l’area Settentrionale e riguarderanno anche la Toscana. Al Sud, invece, l’alta pressione rimarrà pressochè costante anche nella giornata di domenica.