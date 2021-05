Previsioni meteo weekend 28-30 maggio: bel tempo nella giornata di venerdì, peggioramento nella giornata di sabato, instabilità nella giornata di domenica.

Previsioni meteo weekend 28-30 maggio

Sarà un weekend all’insegna del bel tempo quello in arrivo sul territorio italiano, dove una corrente di alta pressione porterà cielo sereno e temperature piuttosto elevate su gran parte del Paese.

In particolare, per quanto riguarda la giornata di venerdì 28 maggio, ci sarà prevalenza di bel tempo. Sabato 29 maggio invece, il tempo tenderà a peggiorare. Domenica l’instabilità continuerà a persistere al Nord tendendo a estendersi verso parte del Centro.

Previsioni meteo weekend: venerdì 28

Le previsioni meteo per venerdì 28 maggio indicano cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con aumento dalla seconda parte della mattinata delle nubi cumuliformi al Nord-Ovest, accompagnate da deboli piogge o rovesci sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Si registrerà un aumento delle temperature minime su Triveneto, Valle d’Aosta, Liguria e Regioni Tirreniche, mentre ci sarà un calo su Piemonte, Emilia-Romagna e regioni adriatiche centromeridionali. Centro: le regioni vedranno un cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi medio-alte in serata sulla Sardegna centromeridionale.

Sud e in Sicilia saranno caratterizzati da bel tempo, con aumento delle velature dal pomeriggio su Sicilia e Calabria. Le temperature minime (così come quelle massime), saranno in linea con la media del periodo.

I mari saranno da mossi a molto mossi lungo lo Ionio orientale e da poco mossi a mossi lungo l’Adriatico centromeridionale e lo stretto di Sicilia.

Previsioni meteo weekend: sabato 29

Per la giornata di sabato 29 maggio le previsioni meteo indicano tempo instabile con addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali, da sparsi a diffusi, in estensione serale al resto delle regioni alpine. Ci saranno nubi medio-alte sul resto del Nord e sulla Sicilia, con piogge o rovesci sparsi sull’area tirrenica di quest’ultima. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Previsioni meteo weekend: domenica 30

Domenica l’instabilità continuerà a persistere al Nord tendendo a estendersi verso parte del Centro; nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali a carattere intermittente che interesseranno prevalentemente il Nord-Ovest, l’alto Veneto, l’Emilia Romagna e buona parte delle zone interne del Centro.

Al Sud e sulle Isole continuerà a esserci bel tempo con prevalenza di sole. Si prospetta un calo delle massime al Nord e sulle regioni centrali-tirreniche.

