Previsioni meteo weekend 30-31 ottobre: maltempo e pioggia in tutta Italia

Previsioni meteo 30 e 31 ottobre: maltempo diffuso in tutta Italia per il ponte di Ognissanti, con una perturbazione atlantica che colpirà il Nord.

L’ultimo weekend di ottobre sarà caratterizzato dal maltempo diffuso in tutta la Penisola, accompagnato da forti piogge causate al Sud dal ciclone mediterraneo e al Nord da una perturbazione Atlantica.

Previsioni meteo 30-31 ottobre: la situazione attuale in Italia

Attualmente il Sud Italia è devastanto dal ciclone mediterraneo Medicane – catalogato come uragano di categoria 1 -, che ha già causato enormi danni ed ha mietuto vittime soprattutto in Sicilia e Calabria. Fortunatamente, questa calamità naturale dovrebbe abbandonare il Meridione entro la fine di sabato 30 ottobre.

Al Nord, invece, proprio nella giornata di sabato si avranno le prime conoscenze della perturbazione altlantica che causerà il maltempo nella prossima settimana, interessando soprattutto la zona occidentale del Norditalia.

Previsioni 30-31 ottobre: il meteo al Nord

Secondo le previsioni dell’Aeronautica militare, sabato 30 ottobre al Nord sarà una giornata nuvolosa su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con possibilità di precipitazioni sparse. Domenica 31 – e anche lunedì 1 novembre – instabilità meteorologica si diffonderà in tutta la zona settentrionale, con precipitazioni anche intense.

Dal 1 novembre occhi puntati sulle regioni Nord Ovest per la perturbazione atlantica, anche se le precipitazioni più intense si registreranno nella seconda parte del giorno e colpiranno soprattutto il Nord Est.

Previsioni 30-31 ottobre: il meteo al Centro-Sud

Il Centro sarà caratterizzata da una fitta nebbia nella giornata di sabato fino al tardo mattino, mentre nel pomeriggio nubi sempre più consistenti occuperanno Sardegna e Toscana. Per domenica è prevista pioggia in Sardegna, mentre lunedì le precipitazioni si faranno forti anche in Toscana, Lazio, Umbria.

Al Sud può iniziare a dire addio a Medicane, anche se per tutto il weekend e anche lunedì il meteo sarà ancora caratterizzato dal maltempo.

In particolare, il giorno di Ognissanti sono attesi temporali soprattutto su Campania, Sicilia e Calabria.