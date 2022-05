Previsioni meteo weekend 7-8 maggio: in arrivo pioggia e temporali

Previsioni meteo: un fine settimana all'insegna di pioggia e temporali.

Le previsioni meteo per il weekend tra il 7 e l’8 maggio sarà all’insegna della pioggia e dei temporali. Il vortice mediterraneo porterà infatti diversi giorni di instabilità. La primavera ci saluta per il momento. I primi effetti si vedranno già a a partire dal 6 maggio.

Nel corso del fine settimana la perturbazione interesserà in primis la Sicilia e l’instabilità andrà a prolungarsi per circa 4/5 giorni e coinvolgerà anche le regioni del nord Italia.

Previsioni meteo per il weekend: cieli nuvolosi al Nord

Secondo quanti informa 3BMeteo il prossimo 7 maggio sono previsti al Nord cieli nuvolosi al mattino con fenomeni isolati; la zona interessata sarà perlopiù quella nelle vicinanze dei settori alpini e prealpini centro orientali e, occasionalmente, sul basso Piemonte.

Nel pomeriggio l’instabilità temporalesca sarà più diffusa sulle Alpi e le Prealpi con rovesci che interesserano anche il basso Veneto e il basso Friuli. I miglioramenti si vedranno tra la sera e la notte. Si segnalano rovesci al centro fin dal mattino in zone quali Sardegna che perdureranno fino al pomeriggio. Piogge in Molise, Gargano, Calabria, Sicilia e Dorsale appenninica.

Le nubi persistono a Nord domenica 8 maggio

Come si legge da Today.it, le nubi persisteranno anche domenica 8 maggio sul settore settentrionale, con temporali che si diffonderanno anche in pianura. Ancora piogge in Sardegna, Calabria e Sicilia. La fine del maltempo dovrebbe vedersi per l’inizio della prossima settimana, con l’arrivo del primo clima caldo.