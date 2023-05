No, non è decisamente un Maggio estivo come quello a cui eravamo ormai abituati negli ultimi anni. Questo mese, almeno in Italia, sta trascorrendo all’insegna del tempo instabile: il weekend del 13 e 14 Maggio non farà da eccezione.

Meteo, pioggia e temporali nel weekend: le previsioni

Gli esperti meteorologi ne sono sicuri, piogge e rovesci proseguiranno ad interessare diverse regioni dello Stivale anche durante il weekend del 13 e 14 Maggio. Ma non solo, le temperature sono nuovamente in calo: solo nelle Isole si raggiungeranno massime tra i 20 e i 25 gradi. Arriva la quarta perturbazione del mese, con il vortice di bassa pressione sull’Europa sud-occidentale che farà sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese.

Nuvole da Nord a Sud: pioverà in tutta Italia

Sia per sabato sia per domenica sono previste piogge in quasi tutte le regioni italiane: l’unica che farà del tutto eccezione sarà la Sicilia. Nell’isola, però, sono attese forti raffiche del vento di Scirocco fino anche a 50 chilometri orari. Le prime schiarite arriveranno domenica al Nord.