Previsoni meteo, Giuliacci annuncia: "In arrivo piogge torrenziali"

Il colonnello Mario Giuliacci ha fonrito le sue previsioni del meteo per i prossimi giorni: maltempo in tante regioni d'Italia

I disagi causati dal maltempo la scorsa settimana sono stati innumerevoli, con la tragedia in Toscana che ha sconvolto tutta Italia. Dopo le forti piogge, c’è stato qualche giorno di schiarita, ma secondo il colonello Mario Giuliacci, il maltempo tornerà presto a farla da padrone. Vediamo quali saranno le regioni interessate dai rovesci e dai temporali.

Meteo, le previsioni di Giuliacci: cosa ci aspetta

“L’Italia resterà sotto scacco del maltempo fino al 13 novembre. Fino ad allora, ci saranno piogge intense, vento forte e anche nevicate. Insomma, un pizzico di inverno è giunto sull’Italia, soprattutto settentrionale” – parole e musica di Mario Giuliacci, il meteorologo più noto d’Italia. “Dopo una settimana attraversata da perturbazioni in serie” – spiega ancora Giuliacci sul suo sito – “Nella giornata di sabato 11 novembre avremo una momentanea pausa con sole su buona parte dell’Italia. Ma non in Campania“.

Meteo, le previsioni di Giuliacci: il weekend

“Una vasta depressione collocata sul Nord Europa, correnti freddi entreranno dalla Porta del Rodano (Francia sud-orientale) e faciliteranno la creazione di un ciclone sul Mediterraneo che nella giornata di domenica 12 novembre porterà piogge intense e forti raffiche di vento” – conclude Giuliacci parlando anche delle previsioni per la giornata di domenica.

