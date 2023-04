Prezzi benzina, oggi forti ribassi

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Forti ribassi, oggi, sui prezzi della benzina alla pompa. Il rallentamento della crescita negli Stati Uniti e la prospettiva di un nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed affossano i mercati petroliferi. Nuovo tonfo per le quotazioni dei prodotti raffinati...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Forti ribassi, oggi, sui prezzi della benzina alla pompa. Il rallentamento della crescita negli Stati Uniti e la prospettiva di un nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed affossano i mercati petroliferi. Nuovo tonfo per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent torna dopo un mese sotto gli 80 dollari. Altro giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti, mentre scendono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil registriamo un ribasso di due cent/litro sulla benzina e di un cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,867 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,868, pompe bianche 1,866), diesel a 1,728 euro/litro (-6, compagnie 1,728, pompe bianche 1,726). Benzina servito a 2,004 euro/litro (-4, compagnie 2,043, pompe bianche 1,926), diesel a 1,869 euro/litro (-6, compagnie 1,909, pompe bianche 1,789). Gpl servito a 0,767 euro/litro (-1, compagnie 0,777, pompe bianche 0,755), metano servito a 1,644 euro/kg (-1, compagnie 1,643, pompe bianche 1,644), Gnl 1,525 euro/kg (-1, compagnie 1,517 euro/kg, pompe bianche 1,531 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,930 euro/litro (servito 2,192), gasolio self service 1,810 euro/litro (servito 2,087), Gpl 0,877 euro/litro, metano 1,685 euro/kg, Gnl 1,496 euro/kg.